Κάλυμμα λαιμού για ποδόσφαιρο Dri-FIT Nike Academy

Cuello térmico
RamonB206274812
Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το κάλυμμα λαιμού για ποδόσφαιρο με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει ζεστή και στεγνή αίσθηση στο πρόσωπό σου. Το διχτυωτό υλικό γύρω από το στόμα είναι αεριζόμενο και παραμένει σταθερά στη θέση του σφιχτά πάνω από τα αυτιά, τη μύτη και το στόμα.
Nike Academy
Αυτό το κάλυμμα λαιμού για ποδόσφαιρο με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει ζεστή και στεγνή αίσθηση στο πρόσωπό σου. Το διχτυωτό υλικό γύρω από το στόμα είναι αεριζόμενο και παραμένει σταθερά στη θέση του σφιχτά πάνω από τα αυτιά, τη μύτη και το στόμα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
Cuello térmico
RamonB206274812
Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.
Keeps the chilly wind off your face
VictorP953836349
Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.
Ottimo prodotto
MatteoRayD862315217
Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.
Nike Academy