Κάλυμμα λαιμού για ποδόσφαιρο Dri-FIT Nike Academy

Αυτό το κάλυμμα λαιμού για ποδόσφαιρο με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει ζεστή και στεγνή αίσθηση στο πρόσωπό σου. Το διχτυωτό υλικό γύρω από το στόμα είναι αεριζόμενο και παραμένει σταθερά στη θέση του σφιχτά πάνω από τα αυτιά, τη μύτη και το στόμα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό

Στυλ: HF0784-010