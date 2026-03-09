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Κάλυμμα λαιμού για ποδόσφαιρο Dri-FIT Nike Academy - Μαύρο/Λευκό/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Academy

Κάλυμμα λαιμού για ποδόσφαιρο Dri-FIT

24,99 €
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Αυτό το κάλυμμα λαιμού για ποδόσφαιρο με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει ζεστή και στεγνή αίσθηση στο πρόσωπό σου. Το διχτυωτό υλικό γύρω από το στόμα είναι αεριζόμενο και παραμένει σταθερά στη θέση του σφιχτά πάνω από τα αυτιά, τη μύτη και το στόμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: HF0784-010

Nike Academy

24,99 €

Αυτό το κάλυμμα λαιμού για ποδόσφαιρο με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει ζεστή και στεγνή αίσθηση στο πρόσωπό σου. Το διχτυωτό υλικό γύρω από το στόμα είναι αεριζόμενο και παραμένει σταθερά στη θέση του σφιχτά πάνω από τα αυτιά, τη μύτη και το στόμα.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας έτσι στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Έχει ειδική σχεδίαση για να καλύπτει τη μύτη, το στόμα και τον λαιμό, ενώ εφαρμόζει σφιχτά πάνω από τα αυτιά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • 96% πολυέστερ/4% σπάντεξ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: HF0784-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (16)

4.8 αστέρια

  • Cuello térmico

    RamonB206274812

    Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.

  • Keeps the chilly wind off your face

    VictorP953836349

    Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.

  • Ottimo prodotto

    MatteoRayD862315217

    Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.

Κάλυμμα λαιμού για ποδόσφαιρο Dri-FIT Nike Academy

Nike Academy

24,99 €

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