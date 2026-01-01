Κάλτσες No-Show Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια)

Nike Everyday Elevated
Χαμηλές κάλτσες (τρία ζευγάρια)
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
- Στυλ: HQ8028-904
Nike Everyday Elevated
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.
Πλεονεκτήματα
- Η αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα και το μετατάρσιο προσφέρει απαλή αίσθηση.
- Η ειδική σχεδίαση για στήριξη της καμάρας και η ανανεωμένη εφαρμογή αγκαλιάζουν το πόδι για άνετη και σταθερή αίσθηση.
- Ενισχυμένο ύφασμα στα δάχτυλα και τη φτέρνα για αντοχή στην καθημερινή χρήση και τη φθορά.
- Τεχνολογία Nike Dri-FIT για στεγνή και άνετη αίσθηση στα πόδια.
- Διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος του ποδιού για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
- Το μέγεθος που είναι ραμμένο κάτω από το πόδι αποτρέπει τυχόν μπερδέματα όταν τα συνδυάζεις με άλλο ζευγάρι.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 71% βαμβάκι / 27% πολυεστέρ / 2% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
- Στυλ: HQ8028-904
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Everyday Elevated