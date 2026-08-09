Κάλτσες προπόνησης μεσαίου ύψους Nike Everyday Lightweight (3 ζευγάρια)

Good quality
KatieM960608855
Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.
Οι κάλτσες προπόνησης Nike Everyday εξασφαλίζουν ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Τα απαλά νήματα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρουν άνεση και στεγνή αίσθηση στα πόδια.
Nike Everyday Lightweight
ΑΝΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΩΤΑ.
Οι κάλτσες προπόνησης Nike Everyday εξασφαλίζουν ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Τα απαλά νήματα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρουν άνεση και στεγνή αίσθηση στα πόδια.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.2 αστέρια
Good quality
KatieM960608855
Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.
Schlechte Qualität
Jan50706879
Extrem kurzlebig, nach 4-5 mal Tragen sieht man schon krasse Abnutzung. Kurz darauf sind sie kaputt. Kauf ich nicht mehr. Gehen zurück zu Nike!
AGNIESZKA770281665
Skarpetki są super i moje ulubione ponieważ ich grubość jest idealna do noszenia przez cały rok.
Nike Everyday Lightweight