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Κάλτσες προπόνησης μεσαίου ύψους Nike Everyday Lightweight (3 ζευγάρια) - Πολύχρωμο

Nike Everyday Lightweight

Κάλτσες προπόνησης μεσαίου ύψους (τρία ζευγάρια)

15,99 €
Πολύχρωμο
Μαύρο/Λευκό
Λευκό/Μαύρο
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Οι κάλτσες προπόνησης Nike Everyday εξασφαλίζουν ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Τα απαλά νήματα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρουν άνεση και στεγνή αίσθηση στα πόδια.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
  • Στυλ: SX7676-964

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

ΑΝΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΩΤΑ.

Οι κάλτσες προπόνησης Nike Everyday εξασφαλίζουν ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Τα απαλά νήματα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρουν άνεση και στεγνή αίσθηση στα πόδια.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Dri-FIT παρέχει στεγνή και άνετη εφαρμογή.
  • Μεσαίο ύψος που καλύπτει τον αστράγαλο και το κάτω μέρος της γάμπας.
  • Ρεβέρ σε ριμπ ύφανση για σταθερή εφαρμογή στις κάλτσες.
  • Λωρίδα ενίσχυσης στην καμάρα για αίσθηση στήριξης.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 60% βαμβάκι / 37% πολυέστερ / 3% πολυουρεθάνη
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
  • Στυλ: SX7676-964

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (272)

4.2 αστέρια

  • Good quality

    KatieM960608855

    Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.

  • Schlechte Qualität

    Jan50706879

    Extrem kurzlebig, nach 4-5 mal Tragen sieht man schon krasse Abnutzung. Kurz darauf sind sie kaputt. Kauf ich nicht mehr. Gehen zurück zu Nike!

  • AGNIESZKA770281665

    Skarpetki są super i moje ulubione ponieważ ich grubość jest idealna do noszenia przez cały rok.

Κάλτσες προπόνησης μεσαίου ύψους Nike Everyday Lightweight (3 ζευγάρια)

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

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