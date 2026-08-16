Κάλτσες προπόνησης μεσαίου ύψους Nike Everyday Cushioned (6 ζευγάρια)

Sfortuna?
AlfredoA356697544
Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio
Οι κάλτσες Nike Everyday Cushioned εξασφαλίζουν ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Το χοντρό ύφασμα Terry στον πάτο προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στις ασκήσεις ποδιών και την άρση βαρών, ενώ η λωρίδα με ριμπ ύφανση στην καμάρα αγκαλιάζει το μέσο του πέλματος για αίσθηση στήριξης.
Nike Everyday Cushioned
ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ.
Οι κάλτσες Nike Everyday Cushioned εξασφαλίζουν ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Το χοντρό ύφασμα Terry στον πάτο προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στις ασκήσεις ποδιών και την άρση βαρών, ενώ η λωρίδα με ριμπ ύφανση στην καμάρα αγκαλιάζει το μέσο του πέλματος για αίσθηση στήριξης.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
Sfortuna?
AlfredoA356697544
Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio
Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.
MateuszW562317005
Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.
maxim846422578
Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen
Nike Everyday Cushioned