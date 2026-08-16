Κάλτσες προπόνησης μεσαίου ύψους Nike Everyday Cushioned (6 ζευγάρια)

Οι κάλτσες Nike Everyday Cushioned εξασφαλίζουν ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Το χοντρό ύφασμα Terry στον πάτο προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στις ασκήσεις ποδιών και την άρση βαρών, ενώ η λωρίδα με ριμπ ύφανση στην καμάρα αγκαλιάζει το μέσο του πέλματος για αίσθηση στήριξης.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Carbon Heather/Μαύρο

Στυλ: SX7666-064