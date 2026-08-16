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Κάλτσες προπόνησης μεσαίου ύψους Nike Everyday Cushioned (6 ζευγάρια) - Carbon Heather/Μαύρο

Nike Everyday Cushioned

Κάλτσες προπόνησης μεσαίου ύψους (έξι ζευγάρια)

24,99 €
Carbon Heather/Μαύρο
Λευκό/Μαύρο
Μαύρο/Λευκό
Πολύχρωμο
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Οι κάλτσες Nike Everyday Cushioned εξασφαλίζουν ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Το χοντρό ύφασμα Terry στον πάτο προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στις ασκήσεις ποδιών και την άρση βαρών, ενώ η λωρίδα με ριμπ ύφανση στην καμάρα αγκαλιάζει το μέσο του πέλματος για αίσθηση στήριξης.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Carbon Heather/Μαύρο
  • Στυλ: SX7666-064

Nike Everyday Cushioned

24,99 €

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ.

Οι κάλτσες Nike Everyday Cushioned εξασφαλίζουν ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Το χοντρό ύφασμα Terry στον πάτο προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στις ασκήσεις ποδιών και την άρση βαρών, ενώ η λωρίδα με ριμπ ύφανση στην καμάρα αγκαλιάζει το μέσο του πέλματος για αίσθηση στήριξης.

Πλεονεκτήματα

  • Ύφασμα με τεχνολογία Dri-FIT για στεγνή και άνετη αίσθηση στα πόδια.
  • Χοντρό ύφασμα Terry στον πάτο για άνεση και απορρόφηση των προσκρούσεων.
  • Η λωρίδα ενίσχυσης σε ριμπ ύφανση στην καμάρα χαρίζει αίσθηση στήριξης.
  • Μεσαίο ύψος που καλύπτει τον αστράγαλο και το κάτω μέρος της γάμπας.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ύφασμα: 67% βαμβάκι/30% πολυέστερ/2% σπάντεξ/1% νάιλον
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Carbon Heather/Μαύρο
  • Στυλ: SX7666-064

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (632)

4.5 αστέρια

  • Sfortuna?

    AlfredoA356697544

    Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio

  • Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.

    MateuszW562317005

    Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.

  • maxim846422578

    Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen

Κάλτσες προπόνησης μεσαίου ύψους Nike Everyday Cushioned (6 ζευγάρια)

Nike Everyday Cushioned

24,99 €

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