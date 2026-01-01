Κάλτσες που φτάνουν επάνω από τη γάμπα Nike Everyday Elevated (1 ζευγάρι)

Nike Everyday Elevated
Κάλτσες που φτάνουν επάνω από τη γάμπα (ένα ζευγάρι)
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο μαλακά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που παραμένει σφιχτή, κάθε βήμα σου γίνεται μια απόδραση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Platinum Tint
- Στυλ: IO1846-010
Nike Everyday Elevated
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο μαλακά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που παραμένει σφιχτή, κάθε βήμα σου γίνεται μια απόδραση.
Πλεονεκτήματα
- Η αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα και το μετατάρσιο προσφέρει απαλή αίσθηση.
- Η ειδική σχεδίαση για στήριξη της καμάρας και η ανανεωμένη εφαρμογή αγκαλιάζουν το πόδι για άνετη και σταθερή αίσθηση.
- Ενισχυμένο ύφασμα στα δάχτυλα και τη φτέρνα για αντοχή στην καθημερινή χρήση και τη φθορά.
- Τεχνολογία Nike Dri-FIT για στεγνή και άνετη αίσθηση στα πόδια.
- Διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος του ποδιού για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
- Το μέγεθος που είναι ραμμένο κάτω από το πόδι αποτρέπει τυχόν μπερδέματα όταν τα συνδυάζεις με άλλο ζευγάρι.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 97% πολυέστερ / 3% σπάντεξ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Platinum Tint
- Στυλ: IO1846-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,77 m
- Οδηγός μεγεθών
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Nike Everyday Elevated