Κάλτσες που φτάνουν επάνω από τη γάμπα Nike Everyday Elevated (1 ζευγάρι)

Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο μαλακά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που παραμένει σφιχτή, κάθε βήμα σου γίνεται μια απόδραση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Platinum Tint

Στυλ: IO1846-010