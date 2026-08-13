Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (6 ζευγάρια)

Nike Crew socks
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The socks are really comfortable and thanks for your help!!!
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.
Nike Everyday Elevated
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
Nike Crew socks
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The socks are really comfortable and thanks for your help!!!
High quality Nike Socks
Schema 12
[This review was collected as part of a promotion.] These socks are so comfortable and are very popular. Nike is. Top of line product
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Such a staple!
Buster
[This review was collected as part of a promotion.] Great quality and feel. Will definitely purchase again.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Nike Everyday Elevated