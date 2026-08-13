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Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (6 ζευγάρια) - Πολύχρωμο

Nike Everyday Elevated

Κάλτσες μεσαίου ύψους (έξι ζευγάρια)

29,99 €
Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (6 ζευγάρια) - Πολύχρωμο
Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (6 ζευγάρια) - Πολύχρωμο
Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (6 ζευγάρια) - Πολύχρωμο
Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (6 ζευγάρια) - Πολύχρωμο
Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (6 ζευγάρια) - Πολύχρωμο
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Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
  • Στυλ: HQ8021-908

Nike Everyday Elevated

29,99 €

Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.

Πλεονεκτήματα

  • Η αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα και το μετατάρσιο προσφέρει απαλή αίσθηση.
  • Η ειδική σχεδίαση για στήριξη της καμάρας και η ανανεωμένη εφαρμογή αγκαλιάζουν το πόδι για άνετη και σταθερή αίσθηση.
  • Ενισχυμένο ύφασμα στα δάχτυλα και τη φτέρνα για αντοχή στην καθημερινή χρήση και τη φθορά.
  • Τεχνολογία Nike Dri-FIT για στεγνή και άνετη αίσθηση στα πόδια.
  • Διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος του ποδιού για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
  • Το μέγεθος που είναι ραμμένο κάτω από το πόδι αποτρέπει τυχόν μπερδέματα όταν τα συνδυάζεις με άλλο ζευγάρι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 67% βαμβάκι / 30% πολυέστερ / 3% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
  • Στυλ: HQ8021-908

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (146)

4.8 αστέρια

  • Nike Crew socks

    Bethany9116a054ac9a4478ba97a0272c28dccc

    The socks are really comfortable and thanks for your help!!!

  • High quality Nike Socks

    Schema 12

    [This review was collected as part of a promotion.] These socks are so comfortable and are very popular. Nike is. Top of line product

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

  • Such a staple!

    Buster

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and feel. Will definitely purchase again.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (6 ζευγάρια)

Nike Everyday Elevated

29,99 €

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