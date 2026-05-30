 
εικόνα 1 από 4
Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια) - Λευκό

Nike Everyday Elevated

Κάλτσες μεσαίου ύψους (τρία ζευγάρια)

19,99 €
Λευκό
Πολύχρωμο
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση. Τα σχέδια Nike Basketball προσθέτουν ένα πολυτελές, μπασκετικό φινίρισμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό
  • Στυλ: IH8631-901

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση. Τα σχέδια Nike Basketball προσθέτουν ένα πολυτελές, μπασκετικό φινίρισμα.

Πλεονεκτήματα

  • Η αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα και το μετατάρσιο προσφέρει απαλή αίσθηση.
  • Η ειδική σχεδίαση για στήριξη της καμάρας και η ανανεωμένη εφαρμογή αγκαλιάζουν το πόδι για άνετη και σταθερή αίσθηση.
  • Ενισχυμένο ύφασμα στα δάχτυλα και τη φτέρνα για αντοχή στην καθημερινή χρήση και τη φθορά.
  • Τεχνολογία Nike Dri-FIT για στεγνή και άνετη αίσθηση στα πόδια.
  • Διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος του ποδιού για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
  • Το μέγεθος που είναι ραμμένο κάτω από το πόδι αποτρέπει τυχόν μπερδέματα όταν τα συνδυάζεις με άλλο ζευγάρι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σχέδιο Nike Basketball
  • 65% βαμβάκι / 32% πολυέστερ / 3% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό
  • Στυλ: IH8631-901

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Guido370997321

    Ottimo prodotto veramente comodi

Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια)

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 77