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Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια) - Πολύχρωμο

Nike Everyday Elevated

Κάλτσες μεσαίου ύψους (τρία ζευγάρια)

19,99 €
Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια) - Πολύχρωμο
Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια) - Πολύχρωμο
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Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
  • Στυλ: IH8604-902

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.

Πλεονεκτήματα

  • Η αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα και το μετατάρσιο προσφέρει απαλή αίσθηση.
  • Η ειδική σχεδίαση για στήριξη της καμάρας και η ανανεωμένη εφαρμογή αγκαλιάζουν το πόδι για άνετη και σταθερή αίσθηση.
  • Ενισχυμένο ύφασμα στα δάχτυλα και τη φτέρνα για αντοχή στην καθημερινή χρήση και τη φθορά.
  • Τεχνολογία Nike Dri-FIT για στεγνή και άνετη αίσθηση στα πόδια.
  • Διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος του ποδιού για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
  • Το μέγεθος που είναι ραμμένο κάτω από το πόδι αποτρέπει τυχόν μπερδέματα όταν τα συνδυάζεις με άλλο ζευγάρι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 67% βαμβάκι / 30% πολυέστερ / 3% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
  • Στυλ: IH8604-902

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (4)

4.5 αστέρια

  • Best everyday socks

    Bryan58a80bf2267e454184138316fc33a566

    Nike socks always comfortable always a win

  • Best Socks

    EricL509285718

    Read the review about the seems but I didn’t have that issue. These are the best Nike socks I’ve had in awhile. I hope they last for the price. They are better than almost all of the Nike socks other than the unicorns. I am very very picky with socks. I’ve bought almost all the pairs from Nike and these hopefully last for a long time they are super comfortable and stay up with out cutting off your circulation in your feet.

  • Seams Are Not It

    Jojo211469690

    The toe seams are all over the place. There seems to be a significant quality decline compared to the previous dri-fit models in terms of the stitching. They seemed fine otherwise but the top of the toes look terrible and bumpy.

Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια)

Nike Everyday Elevated

19,99 €

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