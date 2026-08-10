Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια)

Best everyday socks
Bryan58a80bf2267e454184138316fc33a566
Nike socks always comfortable always a win
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.
Nike Everyday Elevated
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
Best everyday socks
Bryan58a80bf2267e454184138316fc33a566
Nike socks always comfortable always a win
Best Socks
EricL509285718
Read the review about the seems but I didn’t have that issue. These are the best Nike socks I’ve had in awhile. I hope they last for the price. They are better than almost all of the Nike socks other than the unicorns. I am very very picky with socks. I’ve bought almost all the pairs from Nike and these hopefully last for a long time they are super comfortable and stay up with out cutting off your circulation in your feet.
Seams Are Not It
Jojo211469690
The toe seams are all over the place. There seems to be a significant quality decline compared to the previous dri-fit models in terms of the stitching. They seemed fine otherwise but the top of the toes look terrible and bumpy.
Nike Everyday Elevated