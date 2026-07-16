Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (δύο ζευγάρια)

Je recommande!
ThelmaW
Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο μαλακά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που παραμένει σφιχτή, κάθε βήμα σου γίνεται μια απόδραση.
Nike Everyday Elevated
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο μαλακά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που παραμένει σφιχτή, κάθε βήμα σου γίνεται μια απόδραση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Je recommande!
ThelmaW
Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence
Nike Everyday Elevated