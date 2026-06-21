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Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (δύο ζευγάρια) - Πολύχρωμο

Nike Everyday Elevated

Κάλτσες μεσαίου ύψους (δύο ζευγάρια)

17,99 €
Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (δύο ζευγάρια) - Πολύχρωμο
Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (δύο ζευγάρια) - Πολύχρωμο
Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (δύο ζευγάρια) - Πολύχρωμο
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Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
  • Στυλ: IH8525-901

Nike Everyday Elevated

17,99 €

Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.

Πλεονεκτήματα

  • Η αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα και το μετατάρσιο προσφέρει απαλή αίσθηση.
  • Η ειδική σχεδίαση για στήριξη της καμάρας και η ανανεωμένη εφαρμογή αγκαλιάζουν το πόδι για άνετη και σταθερή αίσθηση.
  • Ενισχυμένο ύφασμα στα δάχτυλα και τη φτέρνα για αντοχή στην καθημερινή χρήση και τη φθορά.
  • Τεχνολογία Nike Dri-FIT για στεγνή και άνετη αίσθηση στα πόδια.
  • Διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος του ποδιού για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
  • Το μέγεθος που είναι ραμμένο κάτω από το πόδι αποτρέπει τυχόν μπερδέματα όταν τα συνδυάζεις με άλλο ζευγάρι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 59% βαμβάκι / 37% πολυέστερ / 2% σπάντεξ / 1% νάιλον
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
  • Στυλ: IH8525-901

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

5 αστέρια

  • Love it but if they were dri-fit even better

    shyheime888721386

    I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit

  • Stylish

    sherazh281184310

    Stylish and comfy, fit perfect and a snug fit

  • Die besten Gym-Socken

    muhammedc345411359

    Top geeignet für das Gym. An den Fersen und am Fußballen sehr gut gepolstert, so dass man auch längere Strecken laufen kann!

Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (δύο ζευγάρια)

Nike Everyday Elevated

17,99 €

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