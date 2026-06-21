Κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (δύο ζευγάρια)

Love it but if they were dri-fit even better
shyheime888721386
I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.
Nike Everyday Elevated
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Love it but if they were dri-fit even better
shyheime888721386
I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit
Stylish
sherazh281184310
Stylish and comfy, fit perfect and a snug fit
Die besten Gym-Socken
muhammedc345411359
Top geeignet für das Gym. An den Fersen und am Fußballen sehr gut gepolstert, so dass man auch längere Strecken laufen kann!
Nike Everyday Elevated