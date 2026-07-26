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Κάλτσες αστραγάλου Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια) - Πολύχρωμο

Nike Everyday Elevated

Κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο (τρία ζευγάρια)

19,99 €
Κάλτσες αστραγάλου Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια) - Πολύχρωμο
Κάλτσες αστραγάλου Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια) - Πολύχρωμο
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Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση. Τα σχέδια του Nike Court προσφέρουν στιλ και εκτός γηπέδου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
  • Στυλ: IH8635-902

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση. Τα σχέδια του Nike Court προσφέρουν στιλ και εκτός γηπέδου.

Πλεονεκτήματα

  • Η αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα και το μετατάρσιο προσφέρει απαλή αίσθηση.
  • Η ειδική σχεδίαση για στήριξη της καμάρας και η ανανεωμένη εφαρμογή αγκαλιάζουν το πόδι για άνετη και σταθερή αίσθηση.
  • Ενισχυμένο ύφασμα στα δάχτυλα και τη φτέρνα για αντοχή στην καθημερινή χρήση και τη φθορά.
  • Τεχνολογία Nike Dri-FIT για στεγνή και άνετη αίσθηση στα πόδια.
  • Διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος του ποδιού για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
  • Το μέγεθος που είναι ραμμένο κάτω από το πόδι αποτρέπει τυχόν μπερδέματα όταν τα συνδυάζεις με άλλο ζευγάρι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 69% βαμβάκι / 29% πολυέστερ / 2% σπάντεξ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
  • Στυλ: IH8635-902

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (6)

4.3 αστέρια

  • like the emblem..........

    ChrisG960103187

    seem like they run small...or my feet grown..............

  • Absolutely brilliant sock.

    EDENj260940973

    Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.

  • Günni15182

    Gute Verarbeitung und gute Passform!

Κάλτσες αστραγάλου Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια)

Nike Everyday Elevated

19,99 €

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