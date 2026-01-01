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Θήκη για φορητό υπολογιστή Nike Club - Space Purple/Bleached Coral/Μαύρο

Nike Club

Θήκη για φορητό υπολογιστή

37,99 €
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Αυτή η ανθεκτική στο νερό θήκη για φορητό υπολογιστή Nike Club χωράει φορητό υπολογιστή έως 16" και διαθέτει μπροστινή τσέπη με φερμουάρ που χωράει tablet 14" ή αξεσουάρ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Space Purple/Bleached Coral/Μαύρο
  • Στυλ: IW7915-570

Nike Club

37,99 €

Αυτή η ανθεκτική στο νερό θήκη για φορητό υπολογιστή Nike Club χωράει φορητό υπολογιστή έως 16" και διαθέτει μπροστινή τσέπη με φερμουάρ που χωράει tablet 14" ή αξεσουάρ.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Χωράει φορητό υπολογιστή έως 16"
  • Σώμα: 54% νάιλον/40% πολυέστερ/6% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Space Purple/Bleached Coral/Μαύρο
  • Στυλ: IW7915-570

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Θήκη για φορητό υπολογιστή Nike Club

    Nike Club

    37,99 €

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