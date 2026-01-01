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Nike Club
Θήκη για φορητό υπολογιστή
37,99 €
Αυτή η ανθεκτική στο νερό θήκη για φορητό υπολογιστή Nike Club χωράει φορητό υπολογιστή έως 16" και διαθέτει μπροστινή τσέπη με φερμουάρ που χωράει tablet 14" ή αξεσουάρ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Space Purple/Bleached Coral/Μαύρο
- Στυλ: IW7915-570
Nike Club
37,99 €
Αυτή η ανθεκτική στο νερό θήκη για φορητό υπολογιστή Nike Club χωράει φορητό υπολογιστή έως 16" και διαθέτει μπροστινή τσέπη με φερμουάρ που χωράει tablet 14" ή αξεσουάρ.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Χωράει φορητό υπολογιστή έως 16"
- Σώμα: 54% νάιλον/40% πολυέστερ/6% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Space Purple/Bleached Coral/Μαύρο
- Στυλ: IW7915-570
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club
37,99 €