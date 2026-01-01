Ζώνη για τρέξιμο Nike Trail

Η ζώνη τρεξίματος Nike Trail έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αναπήδηση και να διατηρεί τα αντικείμενά σου ασφαλή όσο τρέχεις. Ένα αφαιρούμενο σύστημα με ελαστικό κορδόνι συγκρατεί τον επιπλέον εξοπλισμό, ενώ με τις ελαστικές θηλιές σιλικόνης μπορείς να αποθηκεύεις τα μπαστούνια σου για εύκολη μεταφορά.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail/Sail

Στυλ: IQ5928-077