Ζώνη για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG GOAT

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG GOAT
Ζώνη για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Η ζώνη για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αναπήδηση και να διατηρεί ασφαλή τα αντικείμενά σου κατά τη διάρκεια του τρεξίματος. Ένα αφαιρούμενο σύστημα με ελαστικό κορδόνι συγκρατεί τον επιπλέον εξοπλισμό, ενώ με τις ελαστικές θηλιές σιλικόνης μπορείς να αποθηκεύεις τα μπαστούνια σου για εύκολη μεταφορά.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Στυλ: IQ6027-039
Nike ACG GOAT
Η ζώνη για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αναπήδηση και να διατηρεί ασφαλή τα αντικείμενά σου κατά τη διάρκεια του τρεξίματος. Ένα αφαιρούμενο σύστημα με ελαστικό κορδόνι συγκρατεί τον επιπλέον εξοπλισμό, ενώ με τις ελαστικές θηλιές σιλικόνης μπορείς να αποθηκεύεις τα μπαστούνια σου για εύκολη μεταφορά.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Τέσσερις εσωτερικές τσέπες και μια ασφαλής τσέπη με φερμουάρ για το τηλέφωνο και τα πολύτιμα αντικείμενά σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 81% πολυέστερ / 19% σπάντεξ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Στυλ: IQ6027-039
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike ACG GOAT