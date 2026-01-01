Ζώνη για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG GOAT

Η ζώνη για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αναπήδηση και να διατηρεί ασφαλή τα αντικείμενά σου κατά τη διάρκεια του τρεξίματος. Ένα αφαιρούμενο σύστημα με ελαστικό κορδόνι συγκρατεί τον επιπλέον εξοπλισμό, ενώ με τις ελαστικές θηλιές σιλικόνης μπορείς να αποθηκεύεις τα μπαστούνια σου για εύκολη μεταφορά.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Στυλ: IQ6027-039