Ζακέτα Nike Sportswear Club για μεγάλα παιδιά

Μια ζακέτα είναι κομψή, αλλά αθλητική. Κομψή αλλά χαλαρή. Το πουλόβερ μας με κουμπιά είναι από ύφασμα French Terry και είναι ένα άνετο βασικό είδος που μπορείς να φορέσεις για να απογειώσεις οποιοδήποτε σύνολο, διατηρώντας παράλληλα την άνεσή σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sanddrift/Sanddrift

Στυλ: IM5082-010