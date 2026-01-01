Ζακέτα Nike Sportswear Club για μεγάλα παιδιά

Nike Sportswear Club
Ζακέτα για μεγάλα παιδιά
Μια ζακέτα είναι κομψή, αλλά αθλητική. Κομψή αλλά χαλαρή. Το πουλόβερ μας με κουμπιά είναι από ύφασμα French Terry και είναι ένα άνετο βασικό είδος που μπορείς να φορέσεις για να απογειώσεις οποιοδήποτε σύνολο, διατηρώντας παράλληλα την άνεσή σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sanddrift/Sanddrift
- Στυλ: IM5082-010
Nike Sportswear Club
Μια ζακέτα είναι κομψή, αλλά αθλητική. Κομψή αλλά χαλαρή. Το πουλόβερ μας με κουμπιά είναι από ύφασμα French Terry και είναι ένα άνετο βασικό είδος που μπορείς να φορέσεις για να απογειώσεις οποιοδήποτε σύνολο, διατηρώντας παράλληλα την άνεσή σου.
Πλεονεκτήματα
- Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους είναι φυσικά αεριζόμενο με απαλή μπουκλέ ύφανση στο εσωτερικό.
- Σχεδιασμένο με φαρδιά γραμμή για χαλαρή εφαρμογή και εύκολο συνδυασμό με άλλα ρούχα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κεντημένα λογότυπα Nike και Swoosh
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 97% βαμβάκι / 3% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sanddrift/Sanddrift
- Στυλ: IM5082-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,45 m
- Το αγόρι φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,37 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Sportswear Club