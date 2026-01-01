Εύκαμπτο jockey καπέλο Dri-FIT Club Nike After Dark Tour

Αυτό το ρυθμιζόμενο καπέλο Club είναι αφιερωμένο στο Nike After Dark Tour. Πρόκειται για μια σειρά αγώνων γυναικών με εμπειρίες νυχτερινού τρεξίματος σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Έχει υλικό Nike Dri-FIT και εσωτερική απορροφητική ταινία για στεγνή και άνετη αίσθηση μέρα-νύχτα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Reflective Silver

Στυλ: IF3582-010