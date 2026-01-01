Εύκαμπτο jockey καπέλο Dri-FIT Club Nike After Dark Tour

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike After Dark Tour
Εύκαμπτο jockey καπέλο Dri-FIT Club
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αυτό το ρυθμιζόμενο καπέλο Club είναι αφιερωμένο στο Nike After Dark Tour. Πρόκειται για μια σειρά αγώνων γυναικών με εμπειρίες νυχτερινού τρεξίματος σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Έχει υλικό Nike Dri-FIT και εσωτερική απορροφητική ταινία για στεγνή και άνετη αίσθηση μέρα-νύχτα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Reflective Silver
- Στυλ: IF3582-010
Nike After Dark Tour
Αυτό το ρυθμιζόμενο καπέλο Club είναι αφιερωμένο στο Nike After Dark Tour. Πρόκειται για μια σειρά αγώνων γυναικών με εμπειρίες νυχτερινού τρεξίματος σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Έχει υλικό Nike Dri-FIT και εσωτερική απορροφητική ταινία για στεγνή και άνετη αίσθηση μέρα-νύχτα.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Τα jockey καπέλα της σειράς Club έχουν καθημερινό στιλ με σχεδίαση μεσαίου βάθους.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κεντημένα καψούλια
- Μεταλλική αγκράφα
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Reflective Silver
- Στυλ: IF3582-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike After Dark Tour