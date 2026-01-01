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Εύκαμπτο πρακτικό jockey καπέλο από denim Nike Club - College Navy/Pink Foam

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Club

Εύκαμπτο πρακτικό jockey καπέλο από denim

34,99 €
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Η τεχνική βαφής με αερογράφο προσδίδει μια φθαρμένη, ξεθωριασμένη όψη σε αυτό το jockey καπέλο Club από denim. Διαθέτει καμπυλωτό γείσο και μεσαίο βάθος για κλασικό look. A


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy/Pink Foam
  • Στυλ: IQ1314-419

Nike Club

34,99 €

Η τεχνική βαφής με αερογράφο προσδίδει μια φθαρμένη, ξεθωριασμένη όψη σε αυτό το jockey καπέλο Club από denim. Διαθέτει καμπυλωτό γείσο και μεσαίο βάθος για κλασικό look. A

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Υφαντό σήμα
  • Ρυθμιζόμενο λουράκι πίσω
  • Μεταλλικό συρόμενο κλείσιμο
  • Σώμα: 100% βαμβάκι. Επένδυση φάσας μπροστά: 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy/Pink Foam
  • Στυλ: IQ1314-419

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Εύκαμπτο πρακτικό jockey καπέλο από denim Nike Club

    Nike Club

    34,99 €

    Ολοκλήρωσε το look