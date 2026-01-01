Εύκαμπτο πρακτικό jockey καπέλο από denim Nike Club

εικόνα 1 από 6
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Club
Εύκαμπτο πρακτικό jockey καπέλο από denim
34,99 €
Η τεχνική βαφής με αερογράφο προσδίδει μια φθαρμένη, ξεθωριασμένη όψη σε αυτό το jockey καπέλο Club από denim. Διαθέτει καμπυλωτό γείσο και μεσαίο βάθος για κλασικό look. A
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy/Pink Foam
- Στυλ: IQ1314-419
Nike Club
34,99 €
Η τεχνική βαφής με αερογράφο προσδίδει μια φθαρμένη, ξεθωριασμένη όψη σε αυτό το jockey καπέλο Club από denim. Διαθέτει καμπυλωτό γείσο και μεσαίο βάθος για κλασικό look. A
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Υφαντό σήμα
- Ρυθμιζόμενο λουράκι πίσω
- Μεταλλικό συρόμενο κλείσιμο
- Σώμα: 100% βαμβάκι. Επένδυση φάσας μπροστά: 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy/Pink Foam
- Στυλ: IQ1314-419
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike Club.
Nike Club
34,99 €