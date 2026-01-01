Εύκαμπτο πλεκτό jockey καπέλο Nike Club

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Club
Εύκαμπτο πλεκτό jockey καπέλο
Το κεντημένο έμβλημα και το γείσο από πικέ ύφασμα προσδίδουν μια αίσθηση πολυτέλειας σε αυτό το κλασικό jockey καπέλο Club μεσαίου βάθους. Είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό βαμβακερό καραβόπανο και διαθέτει στρογγυλεμένο γείσο για κλασικό look.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Στυλ: IQ1326-323
Nike Club
Το κεντημένο έμβλημα και το γείσο από πικέ ύφασμα προσδίδουν μια αίσθηση πολυτέλειας σε αυτό το κλασικό jockey καπέλο Club μεσαίου βάθους. Είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό βαμβακερό καραβόπανο και διαθέτει στρογγυλεμένο γείσο για κλασικό look.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ρυθμιζόμενο μεταλλικό συρόμενο κλείσιμο
- Σώμα: 100% βαμβάκι. Φάσες: 100% πολυέστερ. Επένδυση μπροστά: 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Στυλ: IQ1326-323
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club