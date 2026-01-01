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Εύκαμπτο πλεκτό jockey καπέλο Nike Club - Fir/Sanddrift/Sanddrift

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Club

Εύκαμπτο πλεκτό jockey καπέλο

34,99 €
Fir/Sanddrift/Sanddrift
Μαύρο/Ale Brown/Sanddrift
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Το κεντημένο έμβλημα και το γείσο από πικέ ύφασμα προσδίδουν μια αίσθηση πολυτέλειας σε αυτό το κλασικό jockey καπέλο Club μεσαίου βάθους. Είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό βαμβακερό καραβόπανο και διαθέτει στρογγυλεμένο γείσο για κλασικό look.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Στυλ: IQ1326-323

Nike Club

34,99 €

Το κεντημένο έμβλημα και το γείσο από πικέ ύφασμα προσδίδουν μια αίσθηση πολυτέλειας σε αυτό το κλασικό jockey καπέλο Club μεσαίου βάθους. Είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό βαμβακερό καραβόπανο και διαθέτει στρογγυλεμένο γείσο για κλασικό look.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ρυθμιζόμενο μεταλλικό συρόμενο κλείσιμο
  • Σώμα: 100% βαμβάκι. Φάσες: 100% πολυέστερ. Επένδυση μπροστά: 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Στυλ: IQ1326-323

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Εύκαμπτο πλεκτό jockey καπέλο Nike Club

    Nike Club

    34,99 €

    Ολοκλήρωσε το look