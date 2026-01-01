Εύκαμπτο πλεκτό jockey καπέλο Nike Club

Το κεντημένο έμβλημα και το γείσο από πικέ ύφασμα προσδίδουν μια αίσθηση πολυτέλειας σε αυτό το κλασικό jockey καπέλο Club μεσαίου βάθους. Είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό βαμβακερό καραβόπανο και διαθέτει στρογγυλεμένο γείσο για κλασικό look.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Fir/Sanddrift/Sanddrift

Στυλ: IQ1326-323