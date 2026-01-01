Εύκαμπτο καπέλο jockey Nike Club από ντένιμ για παιδιά

Nike Club
Εύκαμπτο jockey καπέλο από ντένιμ για παιδιά
Αυτό το κλασικό καπέλο μπέιζμπολ με στιλ Nike Swoosh είναι φτιαγμένο με ντένιμ και έχει ρυθμιζόμενο κλείσιμο με λουράκι πίσω για εφαρμογή με δυνατότητα εξατομίκευσης. Το καμπυλωτό γείσο και η εσωτερική απορροφητική ταινία προσφέρουν δροσερή και στεγνή αίσθηση στους μικρούς αθλητές όταν διασκεδάζουν στον ήλιο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy/Λευκό
- Στυλ: IO8231-419
Nike Club
Αυτό το κλασικό καπέλο μπέιζμπολ με στιλ Nike Swoosh είναι φτιαγμένο με ντένιμ και έχει ρυθμιζόμενο κλείσιμο με λουράκι πίσω για εφαρμογή με δυνατότητα εξατομίκευσης. Το καμπυλωτό γείσο και η εσωτερική απορροφητική ταινία προσφέρουν δροσερή και στεγνή αίσθηση στους μικρούς αθλητές όταν διασκεδάζουν στον ήλιο.
Πλεονεκτήματα
- Γραμμή μεσαίου βάθους
- Καμπυλωτό γείσο
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy/Λευκό
- Στυλ: IO8231-419
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club