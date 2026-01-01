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Εύκαμπτο καπέλο jockey Nike Club από ντένιμ για παιδιά - College Navy/Λευκό

Nike Club

Εύκαμπτο jockey καπέλο από ντένιμ για παιδιά

27,99 €

Αυτό το κλασικό καπέλο μπέιζμπολ με στιλ Nike Swoosh είναι φτιαγμένο με ντένιμ και έχει ρυθμιζόμενο κλείσιμο με λουράκι πίσω για εφαρμογή με δυνατότητα εξατομίκευσης. Το καμπυλωτό γείσο και η εσωτερική απορροφητική ταινία προσφέρουν δροσερή και στεγνή αίσθηση στους μικρούς αθλητές όταν διασκεδάζουν στον ήλιο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy/Λευκό
  • Στυλ: IO8231-419

Nike Club

27,99 €

Αυτό το κλασικό καπέλο μπέιζμπολ με στιλ Nike Swoosh είναι φτιαγμένο με ντένιμ και έχει ρυθμιζόμενο κλείσιμο με λουράκι πίσω για εφαρμογή με δυνατότητα εξατομίκευσης. Το καμπυλωτό γείσο και η εσωτερική απορροφητική ταινία προσφέρουν δροσερή και στεγνή αίσθηση στους μικρούς αθλητές όταν διασκεδάζουν στον ήλιο.

Πλεονεκτήματα

  • Γραμμή μεσαίου βάθους
  • Καμπυλωτό γείσο

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy/Λευκό
  • Στυλ: IO8231-419

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Εύκαμπτο καπέλο jockey Nike Club από ντένιμ για παιδιά

    Nike Club

    27,99 €

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