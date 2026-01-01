Εύκαμπτο καπέλο jockey Nike Club από ντένιμ για παιδιά

Αυτό το κλασικό καπέλο μπέιζμπολ με στιλ Nike Swoosh είναι φτιαγμένο με ντένιμ και έχει ρυθμιζόμενο κλείσιμο με λουράκι πίσω για εφαρμογή με δυνατότητα εξατομίκευσης. Το καμπυλωτό γείσο και η εσωτερική απορροφητική ταινία προσφέρουν δροσερή και στεγνή αίσθηση στους μικρούς αθλητές όταν διασκεδάζουν στον ήλιο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy/Λευκό

Στυλ: IO8231-419