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Εύκαμπτο καπέλο jockey τένις Nike Dri-FIT ADV Club - Λευκό/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Dri-FIT ADV Club

Εύκαμπτο καπέλο jockey τένις

32,99 €
Λευκό/Μαύρο
Μαύρο/Λευκό
Old Royal/Λευκό
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Το καπέλο jockey Nike Club σε βοηθά να αναβαθμίσεις τις αγαπημένες σου προπονήσεις στα γήπεδα του τένις και όχι μόνο. Αυτό το εύκαμπτο καπέλο jockey μεσαίου βάθους έχει ύφασμα με προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για δροσερή αίσθηση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επιπλέον, προσφέρει εξαιρετικά αεριζόμενη εφαρμογή όταν η δράση κορυφώνεται. Επίσης, μειώσαμε το μήκος του γείσου AeroBill, για λιγότερες ενοχλήσεις όταν κάνεις σερβίς για να πετύχεις τον επόμενο άσο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο
  • Στυλ: FB5598-100

Nike Dri-FIT ADV Club

32,99 €

Το καπέλο jockey Nike Club σε βοηθά να αναβαθμίσεις τις αγαπημένες σου προπονήσεις στα γήπεδα του τένις και όχι μόνο. Αυτό το εύκαμπτο καπέλο jockey μεσαίου βάθους έχει ύφασμα με προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για δροσερή αίσθηση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επιπλέον, προσφέρει εξαιρετικά αεριζόμενη εφαρμογή όταν η δράση κορυφώνεται. Επίσης, μειώσαμε το μήκος του γείσου AeroBill, για λιγότερες ενοχλήσεις όταν κάνεις σερβίς για να πετύχεις τον επόμενο άσο.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
  • Το απαλό και ανάλαφρο ύφασμα έχει μεγάλη ελαστικότητα για τέλεια εφαρμογή.
  • Οι διατρήσεις στην κορυφή και την απορροφητική ταινία εξασφαλίζουν καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
  • Το λουράκι με αυτοκόλλητο υλικό πίσω επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση της εφαρμογής.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 90% πολυέστερ / 10% σπάντεξ. Κάτω μέρος γείσου: 100% πολυέστερ. Απορροφητική ταινία: 80% πολυέστερ / 20% σπάντεξ. Επένδυση μπροστινού τμήματος: 90% πολυέστερ / 10% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο
  • Στυλ: FB5598-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (38)

4.3 αστέρια

  • Cappellino baseball di ottima qualità.

    ENRICOR15236428

    Comprato per giocarci a tennis ma si può portare tutti i giorni. È bello, comodo, leggero e traspirante. Ottimo prodotto.

  • Comfortable to wear

    John422290444

    Nice comfortable cap, perfect for our warmer weather.

  • Super

    michelam529024665

    Meraviglioso nella vestibiàita, confort e tessuto

Εύκαμπτο καπέλο jockey τένις Nike Dri-FIT ADV Club

Nike Dri-FIT ADV Club

32,99 €

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