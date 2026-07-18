Εύκαμπτο καπέλο jockey τένις Nike Dri-FIT ADV Club

Το καπέλο jockey Nike Club σε βοηθά να αναβαθμίσεις τις αγαπημένες σου προπονήσεις στα γήπεδα του τένις και όχι μόνο. Αυτό το εύκαμπτο καπέλο jockey μεσαίου βάθους έχει ύφασμα με προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για δροσερή αίσθηση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επιπλέον, προσφέρει εξαιρετικά αεριζόμενη εφαρμογή όταν η δράση κορυφώνεται. Επίσης, μειώσαμε το μήκος του γείσου AeroBill, για λιγότερες ενοχλήσεις όταν κάνεις σερβίς για να πετύχεις τον επόμενο άσο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο

Στυλ: FB5598-100