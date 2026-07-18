Εύκαμπτο καπέλο jockey τένις Nike Dri-FIT ADV Club

Cappellino baseball di ottima qualità.
ENRICOR15236428
Comprato per giocarci a tennis ma si può portare tutti i giorni. È bello, comodo, leggero e traspirante. Ottimo prodotto.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Το καπέλο jockey Nike Club σε βοηθά να αναβαθμίσεις τις αγαπημένες σου προπονήσεις στα γήπεδα του τένις και όχι μόνο. Αυτό το εύκαμπτο καπέλο jockey μεσαίου βάθους έχει ύφασμα με προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για δροσερή αίσθηση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επιπλέον, προσφέρει εξαιρετικά αεριζόμενη εφαρμογή όταν η δράση κορυφώνεται. Επίσης, μειώσαμε το μήκος του γείσου AeroBill, για λιγότερες ενοχλήσεις όταν κάνεις σερβίς για να πετύχεις τον επόμενο άσο.
Nike Dri-FIT ADV Club
Το καπέλο jockey Nike Club σε βοηθά να αναβαθμίσεις τις αγαπημένες σου προπονήσεις στα γήπεδα του τένις και όχι μόνο. Αυτό το εύκαμπτο καπέλο jockey μεσαίου βάθους έχει ύφασμα με προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για δροσερή αίσθηση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επιπλέον, προσφέρει εξαιρετικά αεριζόμενη εφαρμογή όταν η δράση κορυφώνεται. Επίσης, μειώσαμε το μήκος του γείσου AeroBill, για λιγότερες ενοχλήσεις όταν κάνεις σερβίς για να πετύχεις τον επόμενο άσο.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.3 αστέρια
Cappellino baseball di ottima qualità.
ENRICOR15236428
Comprato per giocarci a tennis ma si può portare tutti i giorni. È bello, comodo, leggero e traspirante. Ottimo prodotto.
Comfortable to wear
John422290444
Nice comfortable cap, perfect for our warmer weather.
Super
michelam529024665
Meraviglioso nella vestibiàita, confort e tessuto
Nike Dri-FIT ADV Club