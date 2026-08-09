5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αναβάθμισε την κάθε σου εμφάνιση με το στιλ του Swoosh φορώντας αυτό το εύκαμπτο καπέλο jockey Club μεσαίου βάθους. Το στρογγυλεμένο γείσο και το μεταλλικό λογότυπο Swoosh χαρίζουν κομψό φινίρισμα στο look σου. Το ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει δροσερή και άνετη αίσθηση, καθώς αξιοποιείς στο έπακρο τις ζεστές, ηλιόλουστες μέρες.
Nike Dri-FIT Club
Αναβάθμισε την κάθε σου εμφάνιση με το στιλ του Swoosh φορώντας αυτό το εύκαμπτο καπέλο jockey Club μεσαίου βάθους. Το στρογγυλεμένο γείσο και το μεταλλικό λογότυπο Swoosh χαρίζουν κομψό φινίρισμα στο look σου. Το ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει δροσερή και άνετη αίσθηση, καθώς αξιοποιείς στο έπακρο τις ζεστές, ηλιόλουστες μέρες.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Eric913823023
It’s perfect ,I love how comfortable it is
Wie auf den Bildern!
Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0
Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.
Nike Dri-FIT Club
Εξερεύνησε το εύκαμπτο καπέλο jockey με μεταλλικό σήμα Swoosh Nike Dri-FIT Club
Τα καπέλα jockey της σειράς Club έχουν καθημερινό στιλ με σχεδίαση μεσαίου βάθους.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας έτσι στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.