Εύκαμπτο καπέλο jockey με μεταλλικό σήμα Swoosh Nike Dri-FIT Club

Αναβάθμισε την κάθε σου εμφάνιση με το στιλ του Swoosh φορώντας αυτό το εύκαμπτο καπέλο jockey Club μεσαίου βάθους. Το στρογγυλεμένο γείσο και το μεταλλικό λογότυπο Swoosh χαρίζουν κομψό φινίρισμα στο look σου. Το ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει δροσερή και άνετη αίσθηση, καθώς αξιοποιείς στο έπακρο τις ζεστές, ηλιόλουστες μέρες.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Metallic Silver

Στυλ: FB5372-010