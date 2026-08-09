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Εύκαμπτο καπέλο jockey με μεταλλικό σήμα Swoosh Nike Dri-FIT Club - Μαύρο/Metallic Silver

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Dri-FIT Club

Εύκαμπτο καπέλο jockey με μεταλλικό σήμα Swoosh

27,99 €
Μαύρο/Metallic Silver
Light Smoke Grey/Metallic Silver
Λευκό/Metallic Silver
Midnight Navy/Metallic Silver
Pink Smoke/Metallic Gold
Camo Green/Metallic Silver
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Αναβάθμισε την κάθε σου εμφάνιση με το στιλ του Swoosh φορώντας αυτό το εύκαμπτο καπέλο jockey Club μεσαίου βάθους. Το στρογγυλεμένο γείσο και το μεταλλικό λογότυπο Swoosh χαρίζουν κομψό φινίρισμα στο look σου. Το ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει δροσερή και άνετη αίσθηση, καθώς αξιοποιείς στο έπακρο τις ζεστές, ηλιόλουστες μέρες.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Metallic Silver
  • Στυλ: FB5372-010

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

Αναβάθμισε την κάθε σου εμφάνιση με το στιλ του Swoosh φορώντας αυτό το εύκαμπτο καπέλο jockey Club μεσαίου βάθους. Το στρογγυλεμένο γείσο και το μεταλλικό λογότυπο Swoosh χαρίζουν κομψό φινίρισμα στο look σου. Το ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει δροσερή και άνετη αίσθηση, καθώς αξιοποιείς στο έπακρο τις ζεστές, ηλιόλουστες μέρες.

Πλεονεκτήματα

  • Τα καπέλα jockey της σειράς Club έχουν καθημερινό στιλ με σχεδίαση μεσαίου βάθους.
  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Το ανάλαφρο ύφασμα ντιαγκονάλ έχει απαλή υφή.
  • Το μεταλλικό κούμπωμα με λογότυπο Swoosh επιτρέπει τη ρύθμιση της εφαρμογής με ευκολία.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Μεταλλική μπάρα με λογότυπο Swoosh
  • Ρυθμιζόμενο μεταλλικό κούμπωμα με ανάγλυφο σχέδιο Swoosh
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Metallic Silver
  • Στυλ: FB5372-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (74)

4.6 αστέρια

  • 5 stars

    JesperKjærH504349661

    good quality and good fit for my large head

  • Eric913823023

    It’s perfect ,I love how comfortable it is

  • Wie auf den Bildern!

    Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0

    Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.

Εύκαμπτο καπέλο jockey με μεταλλικό σήμα Swoosh Nike Dri-FIT Club

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 128

Εξερεύνησε το εύκαμπτο καπέλο jockey με μεταλλικό σήμα Swoosh Nike Dri-FIT Club

Τα καπέλα jockey της σειράς Club έχουν καθημερινό στιλ με σχεδίαση μεσαίου βάθους.

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας έτσι στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.