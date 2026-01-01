Nike Club
Ετικέτα ταυτότητας
Η ετικέτα ταυτότητας Nike Club σού επιτρέπει να έχεις τα στοιχεία σου πάντα εύκαιρα. Το διάφανο άνοιγμα εμφανίζει την ταυτότητά σου, τα στοιχεία επικοινωνίας σου, την κάρτα μέλους ή το σήμα σου, ενώ το χαρακτηριστικό άγκιστρο Club με σούστα σού επιτρέπει να στερεώνεις εύκολα την ετικέτα στην τσάντα, τη βαλίτσα ή το μπρελόκ σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IW7992-091
Nike Club
Η ετικέτα ταυτότητας Nike Club σού επιτρέπει να έχεις τα στοιχεία σου πάντα εύκαιρα. Το διάφανο άνοιγμα εμφανίζει την ταυτότητά σου, τα στοιχεία επικοινωνίας σου, την κάρτα μέλους ή το σήμα σου, ενώ το χαρακτηριστικό άγκιστρο Club με σούστα σού επιτρέπει να στερεώνεις εύκολα την ετικέτα στην τσάντα, τη βαλίτσα ή το μπρελόκ σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IW7992-091
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club