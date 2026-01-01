Η ετικέτα ταυτότητας Nike Club σού επιτρέπει να έχεις τα στοιχεία σου πάντα εύκαιρα. Το διάφανο άνοιγμα εμφανίζει την ταυτότητά σου, τα στοιχεία επικοινωνίας σου, την κάρτα μέλους ή το σήμα σου, ενώ το χαρακτηριστικό άγκιστρο Club με σούστα σού επιτρέπει να στερεώνεις εύκολα την ετικέτα στην τσάντα, τη βαλίτσα ή το μπρελόκ σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IW7992-091