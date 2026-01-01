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Ετικέτα ταυτότητας Nike Club - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Nike Club

Ετικέτα ταυτότητας

17,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Η ετικέτα ταυτότητας Nike Club σού επιτρέπει να έχεις τα στοιχεία σου πάντα εύκαιρα. Το διάφανο άνοιγμα εμφανίζει την ταυτότητά σου, τα στοιχεία επικοινωνίας σου, την κάρτα μέλους ή το σήμα σου, ενώ το χαρακτηριστικό άγκιστρο Club με σούστα σού επιτρέπει να στερεώνεις εύκολα την ετικέτα στην τσάντα, τη βαλίτσα ή το μπρελόκ σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IW7992-091

Nike Club

17,99 €

Η ετικέτα ταυτότητας Nike Club σού επιτρέπει να έχεις τα στοιχεία σου πάντα εύκαιρα. Το διάφανο άνοιγμα εμφανίζει την ταυτότητά σου, τα στοιχεία επικοινωνίας σου, την κάρτα μέλους ή το σήμα σου, ενώ το χαρακτηριστικό άγκιστρο Club με σούστα σού επιτρέπει να στερεώνεις εύκολα την ετικέτα στην τσάντα, τη βαλίτσα ή το μπρελόκ σου.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 100% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IW7992-091

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ετικέτα ταυτότητας Nike Club

    Nike Club

    17,99 €

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