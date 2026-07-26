Επικαλαμίδες ποδοσφαίρου Nike Charge

Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Η ασφάλεια δεν πρέπει να σε εμποδίζει να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι. Αυτές οι επικαλαμίδες διαθέτουν σκληρό περίβλημα για κάλυψη χαμηλού προφίλ, αλλά και αφρό πίσω για άνεση, ώστε να μπορείς εύκολα να κάνεις παιχνίδι.
Nike Charge
Η ασφάλεια δεν πρέπει να σε εμποδίζει να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι. Αυτές οι επικαλαμίδες διαθέτουν σκληρό περίβλημα για κάλυψη χαμηλού προφίλ, αλλά και αφρό πίσω για άνεση, ώστε να μπορείς εύκολα να κάνεις παιχνίδι.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Ras
clarissrd718951954
Parfait et confortable Je recommande
Bien.
RafaelA79795399
Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.
Nike Charge