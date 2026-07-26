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Επικαλαμίδες ποδοσφαίρου Nike Charge - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Nike Charge

Επικαλαμίδες ποδοσφαίρου

27,99 €
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Η ασφάλεια δεν πρέπει να σε εμποδίζει να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι. Αυτές οι επικαλαμίδες διαθέτουν σκληρό περίβλημα για κάλυψη χαμηλού προφίλ, αλλά και αφρό πίσω για άνεση, ώστε να μπορείς εύκολα να κάνεις παιχνίδι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: DX4608-010

Nike Charge

27,99 €

Η ασφάλεια δεν πρέπει να σε εμποδίζει να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι. Αυτές οι επικαλαμίδες διαθέτουν σκληρό περίβλημα για κάλυψη χαμηλού προφίλ, αλλά και αφρό πίσω για άνεση, ώστε να μπορείς εύκολα να κάνεις παιχνίδι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 43% πολυπροπυλένιο (PP)/33% συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου (EVA)/17% πολυέστερ/7% καουτσούκ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: DX4608-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (4)

4.8 αστέρια

  • Comfortabel

    Jurjen_Wispelwey

    XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.

  • Ras

    clarissrd718951954

    Parfait et confortable Je recommande

  • Bien.

    RafaelA79795399

    Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.

Επικαλαμίδες ποδοσφαίρου Nike Charge

Nike Charge

27,99 €

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