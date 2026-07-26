Επικαλαμίδες ποδοσφαίρου Nike Charge

Η ασφάλεια δεν πρέπει να σε εμποδίζει να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι. Αυτές οι επικαλαμίδες διαθέτουν σκληρό περίβλημα για κάλυψη χαμηλού προφίλ, αλλά και αφρό πίσω για άνεση, ώστε να μπορείς εύκολα να κάνεις παιχνίδι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: DX4608-010