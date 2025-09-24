Εξατομικευμένο γυναικείο παπούτσι Nike Air Max 95 By You

Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
Ζήσε την τεράστια επιρροή των ρούχων εργασίας με τη νέα εκδοχή του Nike Air Max 95 By You.Τα χρηστικά υλικά όπως το περιποιημένο ντιαγκονάλ ύφασμα και το δέρμα προσφέρουν εξαιρετική ανθεκτικότητα, παραπέμποντας με αδιαμφισβήτητο τρόπο στο στιλ της πασαρέλας.Οι απόλυτα διακριτικές λεπτομέρειες, όπως οι ραφές με χρωματική αντίθεση και οι ντεγκραντέ στρώσεις, προσθέτουν ένα εντελώς άλλο επίπεδο βάθους σε αυτό το διαχρονικό, αγαπημένο μοντέλο.
Nike Air Max 95 By You
ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟ.
Ζήσε την τεράστια επιρροή των ρούχων εργασίας με τη νέα εκδοχή του Nike Air Max 95 By You.Τα χρηστικά υλικά όπως το περιποιημένο ντιαγκονάλ ύφασμα και το δέρμα προσφέρουν εξαιρετική ανθεκτικότητα, παραπέμποντας με αδιαμφισβήτητο τρόπο στο στιλ της πασαρέλας.Οι απόλυτα διακριτικές λεπτομέρειες, όπως οι ραφές με χρωματική αντίθεση και οι ντεγκραντέ στρώσεις, προσθέτουν ένα εντελώς άλλο επίπεδο βάθους σε αυτό το διαχρονικό, αγαπημένο μοντέλο.
Ο κόσμος των ρούχων εργασίας συνδυάζεται με την έμπνευση του στιλ από τη δεκαετία του 2000 με ανθεκτικά υλικά, όπως το περιποιημένο ντιαγκονάλ με ελαφρώς γυαλιστερή όψη ή το κλασικό δέρμα στις εμβληματικές στρώσεις.
Θα πρέπει να κοιτάξεις προσεκτικά για να εκτιμήσεις τους τονικούς και τους έντονους χρωματικούς συνδυασμούς που σχεδιάστηκαν για αυτό το παπούτσι.Η προαιρετική ραφή με χρωματική αντίθεση προσφέρει στους αρχάριους και τους επαγγελματίες σχεδιαστές την ευκαιρία να αναδείξουν τις στιλιστικές τους ευαισθησίες.
Πρόσθεσε ένα εξατομικευμένο μήνυμα με έως και τρεις χαρακτήρες σε κάθε φτέρνα ή διατήρησε το αρχικό λογότυπο "Air".
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
My own colours
karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9
Love the shoes made up i could pick my own colours
The comfort level Exceeded my expectations!!!
Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67
I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.
Nike Air Max 95 By You
Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.