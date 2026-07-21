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Εξατομικευμένο ανδρικό παπούτσι Nike Air Max 95 By You - Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο

Nike Air Max 95 By You

Εξατομικευμένο ανδρικό παπούτσι

209,99 €
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Ζήσε την τεράστια επιρροή των ρούχων εργασίας με τη νέα εκδοχή του Nike Air Max 95 By You. Τα χρηστικά υλικά όπως το περιποιημένο ντιαγκονάλ ύφασμα και το δέρμα προσφέρουν εξαιρετική ανθεκτικότητα, παραπέμποντας με αδιαμφισβήτητο τρόπο στο στιλ της πασαρέλας. Οι απόλυτα διακριτικές λεπτομέρειες, όπως οι ραφές με χρωματική αντίθεση και οι ντεγκραντέ στρώσεις, προσθέτουν ένα εντελώς άλλο επίπεδο βάθους σε αυτό το διαχρονικό, αγαπημένο μοντέλο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
  • Στυλ: DM1182-991

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟ.

Ζήσε την τεράστια επιρροή των ρούχων εργασίας με τη νέα εκδοχή του Nike Air Max 95 By You. Τα χρηστικά υλικά όπως το περιποιημένο ντιαγκονάλ ύφασμα και το δέρμα προσφέρουν εξαιρετική ανθεκτικότητα, παραπέμποντας με αδιαμφισβήτητο τρόπο στο στιλ της πασαρέλας. Οι απόλυτα διακριτικές λεπτομέρειες, όπως οι ραφές με χρωματική αντίθεση και οι ντεγκραντέ στρώσεις, προσθέτουν ένα εντελώς άλλο επίπεδο βάθους σε αυτό το διαχρονικό, αγαπημένο μοντέλο.

Συνέχισε τη σκληρή δουλειά

Ο κόσμος των ρούχων εργασίας συνδυάζεται με την έμπνευση του στιλ από τη δεκαετία του 2000 με ανθεκτικά υλικά, όπως το περιποιημένο ντιαγκονάλ με ελαφρώς γυαλιστερή όψη ή το κλασικό δέρμα στις εμβληματικές στρώσεις.

Η διακριτικότητα στην καλύτερη μορφή της

Θα πρέπει να κοιτάξεις προσεκτικά για να εκτιμήσεις τους τονικούς και τους έντονους χρωματικούς συνδυασμούς που σχεδιάστηκαν για αυτό το παπούτσι. Η προαιρετική ραφή με χρωματική αντίθεση προσφέρει στους αρχάριους και τους επαγγελματίες σχεδιαστές την ευκαιρία να αναδείξουν τις στιλιστικές τους ευαισθησίες.

Χαρακτηριστική περηφάνια

Πρόσθεσε ένα εξατομικευμένο μήνυμα με έως και τρεις χαρακτήρες σε κάθε φτέρνα ή διατήρησε το αρχικό λογότυπο "Air".

Περισσότερα πλεονεκτήματα

  • Μοντέλο AM95 εμπνευσμένο από τα μέρη του ανθρώπινου σώματος και την αρμονική ένωση φόρμας και λειτουργικότητας σε αυτό.
  • Ορατή αντικραδασμική προστασία Nike Air, που αναπτύχθηκε αρχικά για το τρέξιμο υψηλών επιδόσεων, για άνεση όλη μέρα.
  • Σύστημα δεσίματος κορδονιών του αρχικού μοντέλου στην πρωτοποριακή εκδοχή των κλασικών κορδονιών, για εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση, αλλά και εξατομικευμένη εφαρμογή.
  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό με εύκαμπτες αυλακώσεις για άνετη αίσθηση και ελευθερία κινήσεων.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
  • Στυλ: DM1182-991

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (16)

4.9 αστέρια

  • KG custom 96s

    keving318764108

    I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire

  • Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c

    Awesome shoe pattern is awesome

  • SimmH550387323

    I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options

Εξατομικευμένο ανδρικό παπούτσι Nike Air Max 95 By You

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

Περισσότερες πληροφορίες

    Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.

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