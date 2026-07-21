Εξατομικευμένο ανδρικό παπούτσι Nike Air Max 95 By You

KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Ζήσε την τεράστια επιρροή των ρούχων εργασίας με τη νέα εκδοχή του Nike Air Max 95 By You. Τα χρηστικά υλικά όπως το περιποιημένο ντιαγκονάλ ύφασμα και το δέρμα προσφέρουν εξαιρετική ανθεκτικότητα, παραπέμποντας με αδιαμφισβήτητο τρόπο στο στιλ της πασαρέλας. Οι απόλυτα διακριτικές λεπτομέρειες, όπως οι ραφές με χρωματική αντίθεση και οι ντεγκραντέ στρώσεις, προσθέτουν ένα εντελώς άλλο επίπεδο βάθους σε αυτό το διαχρονικό, αγαπημένο μοντέλο.
Nike Air Max 95 By You
ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟ.
Ζήσε την τεράστια επιρροή των ρούχων εργασίας με τη νέα εκδοχή του Nike Air Max 95 By You. Τα χρηστικά υλικά όπως το περιποιημένο ντιαγκονάλ ύφασμα και το δέρμα προσφέρουν εξαιρετική ανθεκτικότητα, παραπέμποντας με αδιαμφισβήτητο τρόπο στο στιλ της πασαρέλας. Οι απόλυτα διακριτικές λεπτομέρειες, όπως οι ραφές με χρωματική αντίθεση και οι ντεγκραντέ στρώσεις, προσθέτουν ένα εντελώς άλλο επίπεδο βάθους σε αυτό το διαχρονικό, αγαπημένο μοντέλο.
Ο κόσμος των ρούχων εργασίας συνδυάζεται με την έμπνευση του στιλ από τη δεκαετία του 2000 με ανθεκτικά υλικά, όπως το περιποιημένο ντιαγκονάλ με ελαφρώς γυαλιστερή όψη ή το κλασικό δέρμα στις εμβληματικές στρώσεις.
Θα πρέπει να κοιτάξεις προσεκτικά για να εκτιμήσεις τους τονικούς και τους έντονους χρωματικούς συνδυασμούς που σχεδιάστηκαν για αυτό το παπούτσι. Η προαιρετική ραφή με χρωματική αντίθεση προσφέρει στους αρχάριους και τους επαγγελματίες σχεδιαστές την ευκαιρία να αναδείξουν τις στιλιστικές τους ευαισθησίες.
Πρόσθεσε ένα εξατομικευμένο μήνυμα με έως και τρεις χαρακτήρες σε κάθε φτέρνα ή διατήρησε το αρχικό λογότυπο "Air".
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.9 αστέρια
KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c
Awesome shoe pattern is awesome
SimmH550387323
I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options
Nike Air Max 95 By You
Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.