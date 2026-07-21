Εξατομικευμένο ανδρικό παπούτσι Nike Air Max 95 By You

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟ.

Ζήσε την τεράστια επιρροή των ρούχων εργασίας με τη νέα εκδοχή του Nike Air Max 95 By You. Τα χρηστικά υλικά όπως το περιποιημένο ντιαγκονάλ ύφασμα και το δέρμα προσφέρουν εξαιρετική ανθεκτικότητα, παραπέμποντας με αδιαμφισβήτητο τρόπο στο στιλ της πασαρέλας. Οι απόλυτα διακριτικές λεπτομέρειες, όπως οι ραφές με χρωματική αντίθεση και οι ντεγκραντέ στρώσεις, προσθέτουν ένα εντελώς άλλο επίπεδο βάθους σε αυτό το διαχρονικό, αγαπημένο μοντέλο.

Συνέχισε τη σκληρή δουλειά

Ο κόσμος των ρούχων εργασίας συνδυάζεται με την έμπνευση του στιλ από τη δεκαετία του 2000 με ανθεκτικά υλικά, όπως το περιποιημένο ντιαγκονάλ με ελαφρώς γυαλιστερή όψη ή το κλασικό δέρμα στις εμβληματικές στρώσεις.

Η διακριτικότητα στην καλύτερη μορφή της

Θα πρέπει να κοιτάξεις προσεκτικά για να εκτιμήσεις τους τονικούς και τους έντονους χρωματικούς συνδυασμούς που σχεδιάστηκαν για αυτό το παπούτσι. Η προαιρετική ραφή με χρωματική αντίθεση προσφέρει στους αρχάριους και τους επαγγελματίες σχεδιαστές την ευκαιρία να αναδείξουν τις στιλιστικές τους ευαισθησίες.

Χαρακτηριστική περηφάνια

Πρόσθεσε ένα εξατομικευμένο μήνυμα με έως και τρεις χαρακτήρες σε κάθε φτέρνα ή διατήρησε το αρχικό λογότυπο "Air".