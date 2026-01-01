Εξατομικευμένα παπούτσια Nike Cortez By You

Nike Cortez By You
Εξατομικευμένα παπούτσια
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Αυτό το Cortez είναι αφιερωμένο στα αξεσουάρ. Είναι εμπνευσμένο από τα χρώματα και τα σχέδια του Λος Άντζελες, με κλασικές ουδέτερες αποχρώσεις και ονειρεμένα παστέλ σε σουέντ, νάιλον και δέρμα. Ολοκλήρωσε τη σχεδίαση με ένα ιδιαίτερο λογότυπο Swoosh από δέρμα, λουστρίνι ή την πιο γλυκιά απόχρωση σε μεταλλιζέ ροζ που θυμίζει καραμέλα. Εξατομίκευσε κάθε στοιχείο, από τη λαβή πίσω μέχρι το διακοσμητικό κορδονιών, που διατίθεται σε χρυσό και ασημί χρώμα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: FV9523-900
Nike Cortez By You
Αυτό το Cortez είναι αφιερωμένο στα αξεσουάρ. Είναι εμπνευσμένο από τα χρώματα και τα σχέδια του Λος Άντζελες, με κλασικές ουδέτερες αποχρώσεις και ονειρεμένα παστέλ σε σουέντ, νάιλον και δέρμα. Ολοκλήρωσε τη σχεδίαση με ένα ιδιαίτερο λογότυπο Swoosh από δέρμα, λουστρίνι ή την πιο γλυκιά απόχρωση σε μεταλλιζέ ροζ που θυμίζει καραμέλα. Εξατομίκευσε κάθε στοιχείο, από τη λαβή πίσω μέχρι το διακοσμητικό κορδονιών, που διατίθεται σε χρυσό και ασημί χρώμα.
Πώς θα ξεκινήσεις;
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις σουέντ ή δέρμα σε όλη την επιφάνεια, ή να κάνεις συνδυασμούς με νάιλον για τέλεια εμφάνιση.
Βάλε χρώμα
Διάλεξε χρώματα από μια κλασική αθλητική παλέτα ή υιοθέτησε την αισθητική του Λος Άντζελες με ξεθωριασμένα παστέλ.
Βάλε τη σφραγίδα σου
Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Ανάδειξε τη δημιουργικότητά σου επιλέγοντας ανάμεσα σε ένα τριαντάφυλλο, μια καρδιά ή μια επιγραφή με δυνατότητα εξατομίκευσης στη λαβή πίσω. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Αντλώντας έμπνευση από το αρχικό μοντέλο του '72, η ενδιάμεση σόλα από αφρό με το εμβληματικό ένθετο σε σχήμα σφήνας προσφέρει άνετη εφαρμογή από την πρώτη στιγμή.
- Η εξωτερική σόλα με μοτίβο ψαροκόκαλο συνδυάζει την πρόσφυση με το χαρακτηριστικό στιλ της Nike.
- Το κολάρο χαμηλού προφίλ με επένδυση χαρίζει κομψή εμφάνιση και εξαιρετική αίσθηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Τα μέλη μας είναι μοναδικά, όπως και τα παπούτσια τους. Κάθε ζευγάρι έχει δημιουργηθεί με μεγάλη χαρά, ειδικά για σένα. Η αναμονή για τα καλά πράγματα αξίζει τον κόπο.
- Χρησιμοποίησε το εργαλείο δημιουργίας 3-D για να παρακολουθήσεις τη δημιουργία σου να ζωντανεύει καθώς πειραματίζεσαι με κάθε είδος σχεδιαστικών επιλογών.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: FV9523-900
Η καταγωγή των Cortez
Τα Nike Cortez σχεδιάστηκαν το 1972 από τον συνιδρυτή της Nike, Bill Bowerman, ώστε να είναι πιο ανάλαφρα και πιο άνετα από οποιοδήποτε άλλο παπούτσι. Γρήγορα έγιναν τα πιο δημοφιλή παπούτσια για τρέξιμο και αναδείχθηκαν σε ένα ασυναγώνιστο εμβληματικό μοντέλο, άμεσα συνυφασμένο με την ιστορία της ποπ κουλτούρας.
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Nike Cortez By You
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.