Εξατομικευμένα παπούτσια Nike Cortez By You

Nike Cortez By You

119,99 €

Αυτό το Cortez είναι αφιερωμένο στα αξεσουάρ. Είναι εμπνευσμένο από τα χρώματα και τα σχέδια του Λος Άντζελες, με κλασικές ουδέτερες αποχρώσεις και ονειρεμένα παστέλ σε σουέντ, νάιλον και δέρμα. Ολοκλήρωσε τη σχεδίαση με ένα ιδιαίτερο λογότυπο Swoosh από δέρμα, λουστρίνι ή την πιο γλυκιά απόχρωση σε μεταλλιζέ ροζ που θυμίζει καραμέλα. Εξατομίκευσε κάθε στοιχείο, από τη λαβή πίσω μέχρι το διακοσμητικό κορδονιών, που διατίθεται σε χρυσό και ασημί χρώμα.

Πώς θα ξεκινήσεις;

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις σουέντ ή δέρμα σε όλη την επιφάνεια, ή να κάνεις συνδυασμούς με νάιλον για τέλεια εμφάνιση.

Βάλε χρώμα

Διάλεξε χρώματα από μια κλασική αθλητική παλέτα ή υιοθέτησε την αισθητική του Λος Άντζελες με ξεθωριασμένα παστέλ.

Βάλε τη σφραγίδα σου

Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Ανάδειξε τη δημιουργικότητά σου επιλέγοντας ανάμεσα σε ένα τριαντάφυλλο, μια καρδιά ή μια επιγραφή με δυνατότητα εξατομίκευσης στη λαβή πίσω. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.