Εξατομικευμένα παπούτσια Nike Air Max Plus By You

Nike Air Max Plus By You

209,99 €

Αυτό το δοκιμασμένο και αξιόπιστο παπούτσι επιστρέφει σε διάφορες ουδέτερες αποχρώσεις για ευέλικτο στιλ. Πρόσθεσε λίγη λάμψη με μεταλλιζέ διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος και ιριδίζουσες επιλογές στο πλαστικό κέλυφος. Αφού επιλέξεις ανάμεσα σε επτά διαφορετικές ετικέτες για τη γλώσσα, ολοκλήρωσε τη διαδικασία με ένα προσωπικό κείμενο σε κάθε μονάδα Air. Το Air Max Plus είναι έτοιμο για τη δική σου ξεχωριστή πινελιά.

Πώς θα ξεκινήσεις;

Διάλεξε ανάμεσα σε λείο δέρμα και μεταλλιζέ διχτυωτό υλικό για να δημιουργήσεις ένα look που σε εκφράζει απόλυτα.

Βάλε χρώμα

Πρόσθεσε λίγη λάμψη με μεταλλιζέ διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος και ιριδίζουσες επιλογές στο πλαστικό κέλυφος. Τι θα δημιουργήσεις;

Ανάδειξε την προσωπικότητά σου

Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με έως τέσσερις χαρακτήρες σε κάθε μονάδα Air. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.