Εξατομικευμένα παπούτσια Nike Air Max Plus By You

Nike Air Max Plus By You
Εξατομικευμένα παπούτσια
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Αυτό το δοκιμασμένο και αξιόπιστο παπούτσι επιστρέφει σε διάφορες ουδέτερες αποχρώσεις για ευέλικτο στιλ. Πρόσθεσε λίγη λάμψη με μεταλλιζέ διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος και ιριδίζουσες επιλογές στο πλαστικό κέλυφος. Αφού επιλέξεις ανάμεσα σε επτά διαφορετικές ετικέτες για τη γλώσσα, ολοκλήρωσε τη διαδικασία με ένα προσωπικό κείμενο σε κάθε μονάδα Air. Το Air Max Plus είναι έτοιμο για τη δική σου ξεχωριστή πινελιά.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: HF0665-900
Nike Air Max Plus By You
Αυτό το δοκιμασμένο και αξιόπιστο παπούτσι επιστρέφει σε διάφορες ουδέτερες αποχρώσεις για ευέλικτο στιλ. Πρόσθεσε λίγη λάμψη με μεταλλιζέ διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος και ιριδίζουσες επιλογές στο πλαστικό κέλυφος. Αφού επιλέξεις ανάμεσα σε επτά διαφορετικές ετικέτες για τη γλώσσα, ολοκλήρωσε τη διαδικασία με ένα προσωπικό κείμενο σε κάθε μονάδα Air. Το Air Max Plus είναι έτοιμο για τη δική σου ξεχωριστή πινελιά.
Πώς θα ξεκινήσεις;
Διάλεξε ανάμεσα σε λείο δέρμα και μεταλλιζέ διχτυωτό υλικό για να δημιουργήσεις ένα look που σε εκφράζει απόλυτα.
Βάλε χρώμα
Πρόσθεσε λίγη λάμψη με μεταλλιζέ διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος και ιριδίζουσες επιλογές στο πλαστικό κέλυφος. Τι θα δημιουργήσεις;
Ανάδειξε την προσωπικότητά σου
Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με έως τέσσερις χαρακτήρες σε κάθε μονάδα Air. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Το συνθετικό επάνω μέρος με ανάλαφρο διχτυωτό υλικό είναι αεριζόμενο και ανθεκτικό.
- Το πλαστικό κέλυφος και η καμάρα στο μέσο του πέλματος δημιουργούν αίσθηση στήριξης.
- Σχεδιασμένες αρχικά για το τρέξιμο υψηλών επιδόσεων, οι μονάδες Nike Air προσφέρουν ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία που διαρκεί.
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για άριστη πρόσφυση.
Λεπτομέρειες Nike By You
- Τα μέλη μας είναι μοναδικά, όπως και τα παπούτσια τους. Κάθε ζευγάρι έχει δημιουργηθεί με μεγάλη χαρά, ειδικά για σένα. Η αναμονή για τα καλά πράγματα αξίζει τον κόπο.
- Χρησιμοποίησε το εργαλείο δημιουργίας 3-D για να παρακολουθήσεις τη δημιουργία σου να ζωντανεύει καθώς πειραματίζεσαι με κάθε είδος σχεδιαστικών επιλογών.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: HF0665-900
Η καταγωγή του Nike Air Max
Η επαναστατική τεχνολογία της μονάδας Air άρχισε να χρησιμοποιείται στα παπούτσια Nike το 1978. Το 1987, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Air Max 1 με τεχνολογία ορατής μονάδας Air στη φτέρνα, επιτρέποντας στους θαυμαστές του μοντέλου όχι μόνο να αισθάνονται αλλά και να βλέπουν την αντικραδασμική προστασία της μονάδας Air. Από τότε, τα παπούτσια Air Max των επόμενων γενιών σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία σε αθλητές και συλλέκτες, χάρη στους εκπληκτικούς συνδυασμούς χρωμάτων και την αξιόπιστη, ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
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Nike Air Max Plus By You
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.