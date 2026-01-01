Εξατομικευμένα παπούτσια μπάσκετ A'ja Wilson A'Two By You

A'Two By You

169,99 €

Οι αυθεντικοί άνθρωποι, όπως η A’ja, αφήνουν το δικό τους, αδιαμφισβήτητο αποτύπωμα στο παιχνίδι… όπως και στα παπούτσια τους. Με το A’Two By You μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου αρχέτυπο. Από τις επιλογές με αστραφτερό επάνω μέρος μέχρι τις εξωτερικές σόλες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι, τα περλέ μοτίβα πρόσφυσης και τα προσωπικά στοιχεια σε σχήμα αστεριού, αυτό το παπούτσι απογειώνει τη χρωματική παλέτα του Πολυτιμότερου Παίκτη του Αγώνα (MVP) και όχι μόνο. Δημιούργησε το δικό σου, απλώς φρόντισε να είναι ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ.

Συνέχισε να τρέχεις

Η ενδιάμεση σόλα είναι φτιαγμένη από Cushlon 3.0 για βέλτιστη αντικραδασμική προστασία και υψηλή απόκριση, ιδανική για όσους απολαμβάνουν το τρέξιμο από τη μια άκρη στην άλλη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όπως η A'ja. Η πρακτική εσωτερική σόλα πάνω από το Cushlon προσφέρει άνεση και στήριξη.

Έχεις ό,τι χρειάζεσαι; Ξεκίνα!

Η πρακτική μονάδα Air Zoom στο μπροστινό μέρος, που είναι τοποθετημένη στο κάτω τμήμα, δίνει στο θανατηφόρο πρώτο βήμα της A’ja ακόμα περισσότερη ενέργεια όταν πηδά προς το καλάθι. Η επιφάνεια στο μέσο του πέλματος προσφέρει μεγάλη σταθερότητα και επιπλέον ώθηση για δυναμικές κινήσεις.

Αλλαγή ταχύτητας και κίνηση

Φτιάξαμε το μοτίβο πρόσφυσης της A'ja με κυματιστό σχέδιο ψαροκόκαλο που είναι σχεδιασμένο για να τη βοηθά να σταματά απότομα και να αλλάζει ταχύτητες όποτε θέλει. Το προσχηματισμένο προστατευτικό φτέρνας είναι ενσωματωμένο με έγχυση για να παρέχει σταθερότητα και συγκράτηση.

Απίστευτη σταθερότητα

Το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο με ειδικά διαμορφωμένη σχεδίαση που είναι σταθερή, ισχυρή και αεριζόμενη. Βοηθά την A'ja να παραμένει σταθερή και ασφαλής όταν ελέγχει τους αντιπάλους της αμυντικά ή τους προσπερνά με την μπάλα. Ενσωματώσαμε την ασυμμετρία που είναι χαρακτηριστικό της A'ja και στην πλευρά του μεγάλου δακτύλου του παπουτσιού, προσθέτοντας φάσες αερισμού για τις στιγμές που ο αγώνας παίρνει φωτιά.