Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια Nike Dunk Low Unlocked By You

Nike Dunk Low Unlocked By You

159,99 €

Εντυπωσιακό animal print, τιγρέ μοτίβα και κροκό υφή. Απίστευτο! Ήρθε η ώρα να σχεδιάσεις το Dunk των ονείρων σου. Άφησε ελεύθερη τη φαντασία σου με μια ποικιλία ανάγλυφων animal print σε χρωματική παλέτα εμπνευσμένη από τη δεκαετία του '90. Και μην ξεχάσεις να προσθέσεις διακοσμητικά για να βάλεις την τελική πινελιά στο σχέδιό σου.

Πώς θα ξεκινήσεις;

Συνδύασε σουέντ με κροκό υφή, βελούδινο animal print και τιγρέ μοτίβα για να σχεδιάσεις ένα απίστευτα πρωτοποριακό παπούτσι ή χρησιμοποίησε κλασικό δέρμα για πιο διακριτικό look.

Φρόντισε τη σόλα

Διάλεξε ανάμεσα στο φυσικό καουτσούκ ή στην ανοιχτή ημιδιαφανή εκδοχή του για την εξωτερική σόλα.

Βάλε την προσωπική σου πινελιά

Πρόσθεσε έως επτά χαρακτήρες στη γλώσσα για να κάνεις αυτήν τη δημιουργία αποκλειστικά δική σου.