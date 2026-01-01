Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια Nike Dunk Low Unlocked By You

Nike Dunk Low Unlocked By You
Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια
Εντυπωσιακό animal print, τιγρέ μοτίβα και κροκό υφή. Απίστευτο! Ήρθε η ώρα να σχεδιάσεις το Dunk των ονείρων σου. Άφησε ελεύθερη τη φαντασία σου με μια ποικιλία ανάγλυφων animal print σε χρωματική παλέτα εμπνευσμένη από τη δεκαετία του '90. Και μην ξεχάσεις να προσθέσεις διακοσμητικά για να βάλεις την τελική πινελιά στο σχέδιό σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: FJ2256-900
Nike Dunk Low Unlocked By You
Εντυπωσιακό animal print, τιγρέ μοτίβα και κροκό υφή. Απίστευτο! Ήρθε η ώρα να σχεδιάσεις το Dunk των ονείρων σου. Άφησε ελεύθερη τη φαντασία σου με μια ποικιλία ανάγλυφων animal print σε χρωματική παλέτα εμπνευσμένη από τη δεκαετία του '90. Και μην ξεχάσεις να προσθέσεις διακοσμητικά για να βάλεις την τελική πινελιά στο σχέδιό σου.
Πώς θα ξεκινήσεις;
Συνδύασε σουέντ με κροκό υφή, βελούδινο animal print και τιγρέ μοτίβα για να σχεδιάσεις ένα απίστευτα πρωτοποριακό παπούτσι ή χρησιμοποίησε κλασικό δέρμα για πιο διακριτικό look.
Φρόντισε τη σόλα
Διάλεξε ανάμεσα στο φυσικό καουτσούκ ή στην ανοιχτή ημιδιαφανή εκδοχή του για την εξωτερική σόλα.
Βάλε την προσωπική σου πινελιά
Πρόσθεσε έως επτά χαρακτήρες στη γλώσσα για να κάνεις αυτήν τη δημιουργία αποκλειστικά δική σου.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Το επάνω μέρος αποκτά μαλακή υφή και ρετρό χαρακτήρα με τη χρήση.
- Η ενδιάμεση σόλα από αφρό προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης.
- Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με τον κλασικό κύκλο πίβοτ των μοντέλων μπάσκετ εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και πρόσφυση.
Λεπτομέρειες Nike By You
- Τα μέλη μας είναι μοναδικά, όπως και τα παπούτσια τους. Κάθε ζευγάρι έχει δημιουργηθεί με μεγάλη χαρά, ειδικά για σένα. Η αναμονή για τα καλά πράγματα αξίζει τον κόπο.
- Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με μια εξατομικευμένη επιγραφή στα παπούτσια σου. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.
- Χρησιμοποίησε το εργαλείο δημιουργίας 3-D για να παρακολουθήσεις τη δημιουργία σου να ζωντανεύει καθώς πειραματίζεσαι με κάθε είδος σχεδιαστικών επιλογών.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: FJ2256-900
Nike Dunk
Από το μπάσκετ μέχρι το skateboarding, η επιρροή του Nike Dunk είναι αδιαμφισβήτητη. Αν και κυκλοφόρησε αρχικά ως παπούτσι μπάσκετ το 1985, οι επίπεδες αντιολισθητικές σόλες αποδείχθηκαν ιδανικές για μια παραμελημένη αθλητική κοινότητα: τους σκέιτερ. Φέρνοντας στο προσκήνιο μια υποκουλτούρα που επιζητά τόσο τη δημιουργικότητα όσο και τη λειτουργικότητα, το Dunk έχει κυκλοφορήσει σε αμέτρητες χρωματικές παλέτες που συνεχίζουν να αποτυπώνουν την ψυχή των απανταχού σκέιτερ.
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Dunk Low Unlocked By You
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.