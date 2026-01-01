Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια Nike Dunk Low By You

Nike Dunk Low By You
Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια
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Μαύρο, λευκό και το προσωπικό σου στιλ παντού. Το Dunk θα είναι για πάντα ένα κλασικό μοντέλο και τώρα μπορείς να εξατομικεύσεις το δικό σου. Συνδύασε υφές με μοτίβα σε στιλ κροκό, πύθωνα, στρουθοκαμήλου, stingray και κορυφαίας ποιότητας δέρματα. Χάρισε λίγο πιο λαμπερή εμφάνιση στο σχέδιό σου με επιλογές ανακλαστικού σχεδίου στο λογότυπο Swoosh και στη λαβή πίσω. Για την τελική πινελιά, διάλεξε ανάμεσα στην κλασική μαύρη ή λευκή σόλα, ή άλλαξε εντελώς στιλ με φυσικό καουτσούκ. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Πώς θα φορέσεις το δικό σου ζευγάρι Dunk;
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: IM1382-900
Nike Dunk Low By You
Μαύρο, λευκό και το προσωπικό σου στιλ παντού. Το Dunk θα είναι για πάντα ένα κλασικό μοντέλο και τώρα μπορείς να εξατομικεύσεις το δικό σου. Συνδύασε υφές με μοτίβα σε στιλ κροκό, πύθωνα, στρουθοκαμήλου, stingray και κορυφαίας ποιότητας δέρματα. Χάρισε λίγο πιο λαμπερή εμφάνιση στο σχέδιό σου με επιλογές ανακλαστικού σχεδίου στο λογότυπο Swoosh και στη λαβή πίσω. Για την τελική πινελιά, διάλεξε ανάμεσα στην κλασική μαύρη ή λευκή σόλα, ή άλλαξε εντελώς στιλ με φυσικό καουτσούκ. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Πώς θα φορέσεις το δικό σου ζευγάρι Dunk;
Πώς θα ξεκινήσεις;
Κάνε συνδυασμούς και πειραματίσου με τις αγαπημένες σου υφές, επιλέγοντας ανάμεσα σε μοτίβα κροκό, πύθωνα, στρουθοκαμήλου, stingray, φλις και λειασμένο δέρμα κορυφαίας ποιότητας.
Κλασικός συνδυασμός
Παίξε με το ασπρόμαυρο για να δημιουργήσεις το δικό σου σχέδιο με χρωματικές αντιθέσεις.
Ανάδειξε την προσωπικότητά σου
Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Πρόσθεσε ένα προσωπικό ID στη λαβή πίσω με έως και πέντε χαρακτήρες σε κάθε παπούτσι.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Το επάνω μέρος αποκτά μαλακή υφή και ρετρό χαρακτήρα με τη χρήση.
- Η ενδιάμεση σόλα από αφρό προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης.
- Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με τον κλασικό κύκλο πίβοτ των μοντέλων μπάσκετ προσφέρει ανθεκτικότητα, πρόσφυση και κλασικό στιλ.
Λεπτομέρειες Nike By You
- Τα μέλη μας είναι μοναδικά, όπως και τα παπούτσια τους. Κάθε ζευγάρι έχει δημιουργηθεί με μεγάλη χαρά, ειδικά για σένα. Η αναμονή για τα καλά πράγματα αξίζει τον κόπο.
- Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με μια εξατομικευμένη επιγραφή στα παπούτσια σου. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.
- Χρησιμοποίησε το εργαλείο δημιουργίας 3-D για να παρακολουθήσεις τη δημιουργία σου να ζωντανεύει καθώς πειραματίζεσαι με κάθε είδος σχεδιαστικών επιλογών.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: IM1382-900
Nike Dunk
Το Nike Dunk γεννήθηκε από μια σειρά συνδυασμών, ιδιαίτερων προσαρμογών και αυστηρών προθεσμιών, κάνοντας την εμφάνισή του στα γήπεδα του κολεγιακού μπάσκετ τη σεζόν '85-'86. Αν και τα αρχικά σχέδια με τα κολεγιακά χρώματα βοήθησαν όσους το απέκτησαν να δείξουν την υποστήριξή τους στην ομάδα της σχολής τους, το Dunk δεν κατάφερε να γίνει δημοφιλές. Αλλά επειδή αυτό το ταπεινό sneaker δεν ήταν δημοφιλές και είχε επίπεδες σόλες εξαιρετικής σταθερότητας, έγινε το αγαπημένο sneaker των σκέιτερ. Δεκαετίες αργότερα, αυτό το αγαπημένο καθημερινό μοντέλο συνεχίζει να γίνεται ανάρπαστο σε αμέτρητες χρωματικές παλέτες, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή του είναι αδιαμφισβήτητη.
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Nike Dunk Low By You
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.