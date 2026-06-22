Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια Nike Air Presto By You

Nike Air Presto By You

149,99 €

Αυτό το Air Presto αναβαθμίζει ένα δημοφιλές μοντέλο για τρέξιμο με μοντέρνες επιλογές εξατομίκευσης. Βάλε λίγο χρώμα στην εσωτερική επένδυση και στο εμβληματικό κέλυφος και μετά απογείωσε το σχέδιό σου προσθέτοντας κηλίδες (και ακόμα περισσότερο χρώμα) στην αντικραδασμική προστασία της ενδιάμεσης σόλας. Τέλος, ολοκλήρωσε τη δημιουργία σου με ένα σύντομο προσωπικό μήνυμα στη φτέρνα. Ήρθε η ώρα να ανανεώσεις το στιλ σου.

Διάλεξε χρώμα για το επάνω μέρος

Διάλεξε χρώμα για την εσωτερική επένδυση και την επικάλυψη στο εμβληματικό κέλυφος. Μπορείς να προσθέσεις ένα χρώμα που δημιουργεί αντίθεση στην περιοχή των δαχτύλων, στα κορδόνια και στο λογότυπο Swoosh ή να διατηρήσεις το κλασικό στιλ με παρόμοιες αποχρώσεις.

Προσάρμοσε τις λεπτομέρειες

Δώσε ξεχωριστή εμφάνιση στην ενδιάμεση σόλα με χρώμα, κηλίδες ή και τα δύο. Αν θέλεις πραγματικά να εντυπωσιάσεις με το στιλ σου, μπορείς να προσθέσεις ένα έντονο χρώμα και στη σόλα.

Βάλε τη σφραγίδα σου

Πρόσθεσε ένα σύντομο μήνυμα στη φτέρνα χρησιμοποιώντας αριθμούς, γράμματα ή σύμβολα.