Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια Nike Air Presto By You

Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Αυτό το Air Presto αναβαθμίζει ένα δημοφιλές μοντέλο για τρέξιμο με μοντέρνες επιλογές εξατομίκευσης. Βάλε λίγο χρώμα στην εσωτερική επένδυση και στο εμβληματικό κέλυφος και μετά απογείωσε το σχέδιό σου προσθέτοντας κηλίδες (και ακόμα περισσότερο χρώμα) στην αντικραδασμική προστασία της ενδιάμεσης σόλας. Τέλος, ολοκλήρωσε τη δημιουργία σου με ένα σύντομο προσωπικό μήνυμα στη φτέρνα. Ήρθε η ώρα να ανανεώσεις το στιλ σου.
Nike Air Presto By You
Αυτό το Air Presto αναβαθμίζει ένα δημοφιλές μοντέλο για τρέξιμο με μοντέρνες επιλογές εξατομίκευσης. Βάλε λίγο χρώμα στην εσωτερική επένδυση και στο εμβληματικό κέλυφος και μετά απογείωσε το σχέδιό σου προσθέτοντας κηλίδες (και ακόμα περισσότερο χρώμα) στην αντικραδασμική προστασία της ενδιάμεσης σόλας. Τέλος, ολοκλήρωσε τη δημιουργία σου με ένα σύντομο προσωπικό μήνυμα στη φτέρνα. Ήρθε η ώρα να ανανεώσεις το στιλ σου.
Διάλεξε χρώμα για την εσωτερική επένδυση και την επικάλυψη στο εμβληματικό κέλυφος. Μπορείς να προσθέσεις ένα χρώμα που δημιουργεί αντίθεση στην περιοχή των δαχτύλων, στα κορδόνια και στο λογότυπο Swoosh ή να διατηρήσεις το κλασικό στιλ με παρόμοιες αποχρώσεις.
Δώσε ξεχωριστή εμφάνιση στην ενδιάμεση σόλα με χρώμα, κηλίδες ή και τα δύο. Αν θέλεις πραγματικά να εντυπωσιάσεις με το στιλ σου, μπορείς να προσθέσεις ένα έντονο χρώμα και στη σόλα.
Πρόσθεσε ένα σύντομο μήνυμα στη φτέρνα χρησιμοποιώντας αριθμούς, γράμματα ή σύμβολα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Perfect Gift!
SSWebber3
Customized these for my wife for her Mother’s Day gift. She has been so happy with them. Not only did I get to pick her favorite colors during the design process, but she has said that they are the most comfortable shoes in her closet. She wears them whenever she will be standing or walking for long periods of time and have been great for her back! Fit is perfect and they look great!
Nike air presto
eemacc
It very nice lite weight comfortable running, and do my exercise Their awesome!!!!
Nike Air Presto By You
Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.
Εξερεύνησε τα γυναικεία παπούτσια Nike Air Presto
Το επάνω μέρος από ελαστικό διχτυωτό υλικό χαρίζει άνετη, άψογη εφαρμογή και καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
Το εμβληματικό κέλυφος από TPU στο μέσο του πέλματος έρχεται σε αντίθεση με το ελαστικό επάνω μέρος από συνθετικό υλικό και στηρίζει το πόδι.
Η αντικραδασμική προστασία Nike Air εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση που διαρκεί.