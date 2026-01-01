Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια Nike Air Max 90 By You

Nike Air Max 90 By You

169,99 €

Είτε ονειρεύεσαι ένα παπούτσι με μονόχρωμη εμφάνιση είτε με αθλητικό στιλ και δυναμική σχεδίαση, το AM90 είναι ακριβώς αυτό που έψαχνες. Εξατομίκευσε κάθε τμήμα του παπουτσιού, από τα χρώματα μέχρι τα υλικά, για να δημιουργήσεις ένα μοντέλο που σε εκφράζει απόλυτα.

Διάλεξε βάση

Μπορείς να βάλεις δέρμα σε όλη την επιφάνεια ή να συνδυάσεις δέρμα και διχτυωτό υλικό για πολυεπίπεδη εμφάνιση. Όποιον τρόπο και αν επιλέξεις, το επάνω μέρος θα είναι άνετο και ανθεκτικό.

Βάλε χρώμα

Όσον αφορά τα χρώματα, έχεις πολλές επιλογές στη διάθεσή σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αποχρώσεις που παραπέμπουν στην κλασική αθλητική κληρονομιά ή εποχικές πινελιές χρώματος.

Βάλε τη σφραγίδα σου

Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Εξατομίκευσε τα παπούτσια σου με έως οκτώ χαρακτήρες στο επάνω μέρος της γλώσσας.