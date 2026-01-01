Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια Nike Air Max 90 By You

Nike Air Max 90 By You
Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια
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Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Είτε ονειρεύεσαι ένα παπούτσι με μονόχρωμη εμφάνιση είτε με αθλητικό στιλ και δυναμική σχεδίαση, το AM90 είναι ακριβώς αυτό που έψαχνες. Εξατομίκευσε κάθε τμήμα του παπουτσιού, από τα χρώματα μέχρι τα υλικά, για να δημιουργήσεις ένα μοντέλο που σε εκφράζει απόλυτα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: HQ3712-900
Nike Air Max 90 By You
Είτε ονειρεύεσαι ένα παπούτσι με μονόχρωμη εμφάνιση είτε με αθλητικό στιλ και δυναμική σχεδίαση, το AM90 είναι ακριβώς αυτό που έψαχνες. Εξατομίκευσε κάθε τμήμα του παπουτσιού, από τα χρώματα μέχρι τα υλικά, για να δημιουργήσεις ένα μοντέλο που σε εκφράζει απόλυτα.
Διάλεξε βάση
Μπορείς να βάλεις δέρμα σε όλη την επιφάνεια ή να συνδυάσεις δέρμα και διχτυωτό υλικό για πολυεπίπεδη εμφάνιση. Όποιον τρόπο και αν επιλέξεις, το επάνω μέρος θα είναι άνετο και ανθεκτικό.
Βάλε χρώμα
Όσον αφορά τα χρώματα, έχεις πολλές επιλογές στη διάθεσή σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αποχρώσεις που παραπέμπουν στην κλασική αθλητική κληρονομιά ή εποχικές πινελιές χρώματος.
Βάλε τη σφραγίδα σου
Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Εξατομίκευσε τα παπούτσια σου με έως οκτώ χαρακτήρες στο επάνω μέρος της γλώσσας.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Ορατή αντικραδασμική προστασία Air που σχεδιάστηκε αρχικά για το τρέξιμο υψηλών επιδόσεων και προσφέρει διαχρονική άνεση στα πόδια.
- Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με waffle μοτίβο εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση και κλασικό στιλ.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Τα μέλη μας είναι μοναδικά, όπως και τα παπούτσια τους. Κάθε ζευγάρι έχει δημιουργηθεί με μεγάλη χαρά, ειδικά για σένα. Η αναμονή για τα καλά πράγματα αξίζει τον κόπο.
- Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με μια εξατομικευμένη επιγραφή στα παπούτσια σου. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.
- Χρησιμοποίησε το εργαλείο δημιουργίας 3D για να παρακολουθήσεις τη δημιουργία σου να ζωντανεύει καθώς πειραματίζεσαι με κάθε είδος σχεδιαστικών επιλογών.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: HQ3712-900
Air Max 90
Η δεκαετία του '90 ήταν ένα σημείο καμπής για την κουλτούρα, την τέχνη, τη μόδα και τα sneaker. Το Air Max ήταν πρωτεργάτης του κινήματος. Με ακόμα πιο εκτεθειμένη αντικραδασμική προστασία Air και ένα εντυπωσιακό νέο χρώμα που καθιερώθηκε χαριτολογώντας με την ονομασία "Infrared", η επαναστατική σχεδίαση βοήθησε την πρώτη εκδοχή του 90 να αποκτήσει τη δική της υπόσταση. Το Air Max έπαψε να είναι απλώς ένα παπούτσι για τρέξιμο και εδραιώθηκε ως ακρογωνιαίος λίθος του καθημερινού στιλ.
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Nike Air Max 90 By You
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.