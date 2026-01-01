Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια Nike Air Max 1 By You

Nike Air Max 1 By You
Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Το Nike Air Max 1 By You είναι η ανανεωμένη εκδοχή του θρυλικού sneaker που κυριαρχεί από το '87. Η σχεδίαση σε στρώσεις είναι ο τέλειος καμβάς για να πειραματιστείς με τους αγαπημένους σου χρωματικούς συνδυασμούς. Έχοντας στη διάθεσή σου μεγάλη ποικιλία επιλογών για την εξωτερική σόλα, αλλά και τη δυνατότητα να προσθέσεις εξατομικευμένα μηνύματα, θα μπορέσεις να κάνεις τους συνδυασμούς που θέλεις για να δημιουργήσεις ένα μοντέλο που θα σε εκφράζει απόλυτα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: HQ3713-900
Nike Air Max 1 By You
Το Nike Air Max 1 By You είναι η ανανεωμένη εκδοχή του θρυλικού sneaker που κυριαρχεί από το '87. Η σχεδίαση σε στρώσεις είναι ο τέλειος καμβάς για να πειραματιστείς με τους αγαπημένους σου χρωματικούς συνδυασμούς. Έχοντας στη διάθεσή σου μεγάλη ποικιλία επιλογών για την εξωτερική σόλα, αλλά και τη δυνατότητα να προσθέσεις εξατομικευμένα μηνύματα, θα μπορέσεις να κάνεις τους συνδυασμούς που θέλεις για να δημιουργήσεις ένα μοντέλο που θα σε εκφράζει απόλυτα.
Διάλεξε βάση
Στις επιλογές για την εξωτερική σόλα από καουτσούκ περιλαμβάνονται μονόχρωμο, φυσικό και ημιδιαφανές καουτσούκ, ώστε να μπορείς να επιλέξεις αν οι σόλες σου θα συνδυάζονται με τα υπόλοιπα στοιχεία ή θα ξεχωρίζουν.
Βάλε χρώμα
Κάνε το επάνω μέρος να ξεχωρίζει με χρώματα που έρχονται σε αντίθεση ή δημιούργησε κάτι διακριτικό με πιο ουδέτερους τόνους.
Βάλε τη σφραγίδα σου
Διατήρησε το αρχικό λογότυπο "AIR" στη λαβή πίσω ή πρόσθεσε το δικό σου προσαρμοσμένο μήνυμα με έως και τρεις χαρακτήρες.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Το επάνω μέρος αποκτά μαλακή υφή και ρετρό χαρακτήρα με τη χρήση.
- Η ορατή μονάδα Max Air στη φτέρνα έχει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με waffle μοτίβο δίνει ανθεκτική πρόσφυση και κλασικό στιλ.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Τα μέλη μας είναι μοναδικά, όπως και τα παπούτσια τους. Κάθε ζευγάρι έχει δημιουργηθεί με μεγάλη χαρά, ειδικά για σένα. Η αναμονή για τα καλά πράγματα αξίζει τον κόπο.
- Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με μια εξατομικευμένη επιγραφή στα παπούτσια σου. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.
- Χρησιμοποίησε το εργαλείο δημιουργίας 3D για να παρακολουθήσεις τη δημιουργία σου να ζωντανεύει καθώς πειραματίζεσαι με κάθε είδος σχεδιαστικών επιλογών.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: HQ3713-900
Air Max 1
Μπορεί το Air Max 1 να ξεκίνησε ως παπούτσι για τρέξιμο, αλλά η καινοτομία δεν γνωρίζει όρια. Αυτό το μοντέλο για τρέξιμο με την αμφιλεγόμενη, εκτεθειμένη μονάδα Air υιοθετήθηκε από την κουλτούρα της χιπ-χοπ και αγαπήθηκε σε όλον τον κόσμο, από την καρδιά του Μπρούκλιν μέχρι τους δρόμους του Λονδίνου. Η πρωτοποριακή σχεδίαση και οι εντυπωσιακές χρωματικές παλέτες του εξακολουθούν να είναι δημοφιλείς, μέχρι και σήμερα.
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Nike Air Max 1 By You
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.