Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια Nike Air Huarache By You

Nike Air Huarache By You

149,99 €

Έχεις δώσει στα πόδια σου την αγάπη που χρειάζονται σήμερα; Μην σταματάς εκεί. Δώσε την αίσθηση της θετικής σου ενέργειας στον κόσμο προσθέτοντας τη δική σου εξατομικευμένη πινελιά σε αυτό το απίστευτα άνετο εμβληματικό μοντέλο. Διάλεξε απαλό, μαλακό σουέντ για ρετρό στιλ ή διαχρονικό φινίρισμα με προσεγμένο δέρμα. Επίλεξε ανάμεσα σε μια σειρά από χρώματα εμπνευσμένα από τα κολεγιακά είδη για κλασική εμφάνιση. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε το σχέδιό σου προσθέτοντας ένα κομμάτι της ιστορίας σου στο σήμα της γλώσσας. Ό,τι και αν επιλέξεις, θα σε κάνει να νιώθεις καλά και να δείχνεις τέλεια. Το εξατομικευμένο Air Huarache είναι ένα έπαθλο για τα πόδια σου.Προτίμησε μισό μέγεθος μεγαλύτερο από το συνηθισμένο σου για καλύτερη εφαρμογή.

Ποιο είναι το υλικό που θα απογειώσει το επάνω μέρος του παπουτσιού σου; Συμπλήρωσε την αίσθηση του ελαστικού υφάσματος που αγκαλιάζει το πόδι στο επάνω μέρος με σουέντ ή δέρμα κορυφαίας ποιότητας. Επιλογές χρώματος με κολεγιακό στιλ Ποιο είναι το σχολείο σου; Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα ή απόχρωση της γκαρνταρόμπας σου; Διάλεξε ανάμεσα σε μια σειρά από χρώματα εμπνευσμένα από το κολεγιακό στιλ και φώτισε τον κόσμο σου. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΟΥ Αφηγήσου ένα κομμάτι της ιστορίας σου με ένα προσωπικό μήνυμα: διάλεξε έως και πέντε χαρακτήρες (αριθμοί 0-9, γράμματα A-Z και ορισμένα σύμβολα) που θα προστεθούν με κέντημα στο σήμα της γλώσσας. Εναλλακτικά, διατήρησε την κλασική εμφάνιση του αρχικού εμβλήματος της σειράς Huarache.

Περισσότερα πλεονεκτήματα Ελαστικό ύφασμα στο επάνω μέρος που είναι εμπνευσμένο από το θαλάσσιο σκι και αγκαλιάζει το πόδι προσφέροντας απίστευτη αίσθηση.

Αντικραδασμική προστασία Nike Air που σχεδιάστηκε αρχικά για το τρέξιμο υψηλών επιδόσεων και προσφέρει άνεση που διαρκεί.

Φτέρνα με κέλυφος που προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη και συνδυάζεται με τη μακριά γλώσσα προσφέροντας το στιλ που λατρεύεις από τις αρχές της δεκαετίας του '90.

Εσωτερική επένδυση με αντικραδασμική προστασία που προσαρμόζεται στο πόδι για εξαιρετικά εξατομικευμένη εφαρμογή.

Λεπτομέρειες Nike By You Τα μέλη μας είναι μοναδικά, όπως και τα παπούτσια τους. Κάθε ζευγάρι έχει δημιουργηθεί με μεγάλη χαρά, ειδικά για σένα. Η αναμονή για τα καλά πράγματα αξίζει τον κόπο.

Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με μια εξατομικευμένη επιγραφή στα παπούτσια σου. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.

Χρησιμοποίησε το εργαλείο δημιουργίας 3-D για να παρακολουθήσεις τη δημιουργία σου να ζωντανεύει καθώς πειραματίζεσαι με κάθε είδος σχεδιαστικών επιλογών.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο

Στυλ: FD9782-900