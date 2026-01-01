Εξατομικευμένα γυναικεία παπούτσια Nike Air Force 1 Mid By You

Nike Air Force 1 Mid By You

159,99 €

Αυτό το AF1 δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες. Εξατομίκευσε την ετικέτα, τα κορδόνια και τα διακοσμητικά κορδονιών, και μην ξεχάσεις να αφήσεις το στίγμα σου με ένα προσωπικό κείμενο στη λαβή πίσω. Οι οκτώ χρωματικές επιλογές, αλλά και οι πρόσθετες επιλογές από ημιδιαφανές και φυσικό καουτσούκ για τη σόλα, σημαίνουν ότι το σχέδιό σου αναμένεται να είναι μοναδικό, όπως ακριβώς και εσύ.

Πώς θα ξεκινήσεις; Ξεκίνα με το δερμάτινο επάνω μέρος και έπειτα διάλεξε ανάμεσα στο κλασικό, το ημιδιαφανές και το φυσικό καουτσούκ για την ενδιάμεση και την εξωτερική σόλα. Βάλε χρώμα Πρόσθεσε λιτές ουδέτερες αποχρώσεις, πολυτελή μεταλλιζέ, κλασικά αθλητικά χρώματα ή όλα τα παραπάνω. Τι θα δημιουργήσεις; Ανάδειξε την προσωπικότητά σου Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με έως τρεις χαρακτήρες στη λαβή πίσω. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.

Περισσότερα πλεονεκτήματα Από τις ανθεκτικές ραφές μέχρι τα άψογα υλικά και τη σχεδίαση σόλας μεγάλου πάχους, συνδυάζει ανθεκτικότητα και απόλυτα ισορροπημένο στιλ.

Αντικραδασμική προστασία Air που σχεδιάστηκε αρχικά για το μπάσκετ υψηλών επιδόσεων και προσφέρει άνεση που διαρκεί.

Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με τους κλασικούς κύκλους πίβοτ των μοντέλων μπάσκετ εξασφαλίζει πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος Τα μέλη μας είναι μοναδικά, όπως και τα παπούτσια τους. Κάθε ζευγάρι έχει δημιουργηθεί με μεγάλη χαρά, ειδικά για σένα. Η αναμονή για τα καλά πράγματα αξίζει τον κόπο.

Χρησιμοποίησε το εργαλείο δημιουργίας 3-D για να παρακολουθήσεις τη δημιουργία σου να ζωντανεύει καθώς πειραματίζεσαι με κάθε είδος σχεδιαστικών επιλογών.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο

Στυλ: HF0662-900