Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια Nike Dunk Low By You

Nike Dunk Low By You

139,99 €

Μαύρο, λευκό και το προσωπικό σου στιλ παντού. Το Dunk θα είναι για πάντα ένα κλασικό μοντέλο και τώρα μπορείς να εξατομικεύσεις το δικό σου. Συνδύασε υφές με μοτίβα σε στιλ κροκό, πύθωνα, στρουθοκαμήλου, stingray και κορυφαίας ποιότητας δέρματα, και χάρισε λίγο πιο λαμπερή εμφάνιση στο σχέδιό σου με επιλογές ανακλαστικού σχεδίου στο λογότυπο Swoosh και στη λαβή πίσω. Για την τελική πινελιά, διάλεξε ανάμεσα στην κλασική μαύρη ή λευκή σόλα, ή άλλαξε εντελώς στιλ με φυσικό καουτσούκ. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Πώς θα φορέσεις το δικό σου ζευγάρι Dunk;

Πώς θα ξεκινήσεις; Κάνε συνδυασμούς και πειραματίσου με τις αγαπημένες σου υφές, επιλέγοντας ανάμεσα σε μοτίβο κροκό, πύθωνα, στρουθοκαμήλου, stingray και λειασμένο δέρμα κορυφαίας ποιότητας. Κλασικός συνδυασμός Παίξε με το ασπρόμαυρο για να δημιουργήσεις το δικό σου σχέδιο με χρωματικές αντιθέσεις. Ανάδειξε την προσωπικότητά σου Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Πρόσθεσε ένα προσωπικό ID στη λαβή πίσω με έως και πέντε χαρακτήρες σε κάθε παπούτσι.

Περισσότερα πλεονεκτήματα Το επάνω μέρος αποκτά μαλακή υφή και ρετρό χαρακτήρα με τη χρήση.

Η ενδιάμεση σόλα από αφρό προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης.

Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με τον κλασικό κύκλο πίβοτ των μοντέλων μπάσκετ προσφέρει ανθεκτικότητα, πρόσφυση και κλασικό στιλ.

Λεπτομέρειες Nike By You Τα μέλη μας είναι μοναδικά, όπως και τα παπούτσια τους. Κάθε ζευγάρι έχει δημιουργηθεί με μεγάλη χαρά, ειδικά για σένα. Η αναμονή για τα καλά πράγματα αξίζει τον κόπο.

Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με μια εξατομικευμένη επιγραφή στα παπούτσια σου. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.

Χρησιμοποίησε το εργαλείο δημιουργίας 3-D για να παρακολουθήσεις τη δημιουργία σου να ζωντανεύει καθώς πειραματίζεσαι με κάθε είδος σχεδιαστικών επιλογών.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Πολύχρωμο

Στυλ: IM1408-900