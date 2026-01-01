Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια Nike Dunk High By You

Nike Dunk High By You

159,99 €

Ανάδειξε τη δημιουργικότητά σου και πρόσθεσε την ιδιαίτερη πινελιά σου στο εμβληματικό μοντέλο μπάσκετ για τις καθημερινές εμφανίσεις σου. Αυτό το σχέδιο με δυνατότητα εξατομίκευσης είναι εμπνευσμένο από τις υπαίθριες δραστηριότητες και σου επιτρέπει να εκφράσεις το στιλ σου με τον τρόπο που θέλεις. Διάλεξε ανάμεσα σε καραβόπανο και πινελιές από σουέντ για να δημιουργήσεις ακριβώς το σωστό στιλ ενός μοντέλου για ανώμαλο δρόμο. Πρόσθεσε κλασικό δέρμα για τις μέρες που είσαι στην πόλη. Στη συνέχεια, γράψε ένα κομμάτι της ιστορίας σου στη λαβή, η οποία αποτελεί και το τέλειο σημείο για να στερεώσεις τα παπούτσια στο σακίδιό σου όταν έρθει η ώρα να διασχίσεις ένα ρυάκι ή να πας στην παραλία. Επιπλέον, χάρη στις αμέτρητες χρωματικές επιλογές, μπορείς να εκφράσεις την αγάπη σου για την περιπέτεια όπως θέλεις. Ό,τι κι αν επιλέξεις, η επιρροή σου στο Nike Dunk High θα είναι καταλυτική.

Πώς θα ξεκινήσεις; Διάλεξε καραβόπανο για δοκιμασμένο στιλ που ξεχωρίζει ή δέρμα για κλασικό φινίρισμα. Όπως και να έχει, ξεκίνησε το ταξίδι σου επιλέγοντας μια βάση. Πολύχρωμο στιλ από τη δεκαετία του '90 Golden Moss, Malachite, University Gold. Υπάρχει κάτι άλλο; Διάλεξε από μια σειρά αποχρώσεων που είναι εμπνευσμένες από τον εξοπλισμό για υπαίθριες δραστηριότητες και βοήθησέ μας να δώσουμε χρώμα στον κόσμο. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΟΥ Ποιο είναι το παρατσούκλι σου; Ποιος είναι ο συνεργάτης σου σε κάθε περιπέτεια; Το αγαπημένο σου σνακ; Αφηγήσου ένα κομμάτι της ιστορίας σου με ένα προσωπικό μήνυμα: διάλεξε έως και πέντε χαρακτήρες (αριθμούς 0-9 και γράμματα A-Z) που θα προστεθούν με κέντημα στην ενίσχυση της φτέρνας.

Περισσότερα πλεονεκτήματα Επάνω μέρος που αποκτά υπέροχα μαλακή υφή με την πάροδο του χρόνου και διαθέτει ανθεκτική κατασκευή που παραπέμπει στο μπάσκετ της δεκαετίας του '80.

Ενδιάμεση σόλα από αφρό για ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης.

Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με τον κλασικό κύκλο περιστροφής των μοντέλων μπάσκετ για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, πρόσφυση και κλασικό στιλ.

Δερμάτινη ετικέτα στη γλώσσα που συμπληρώνει με ιδανικό τρόπο τη σχεδίασή σου.