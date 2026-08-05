Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια Nike Air Presto By You

Parfait
MaximeP671744480
Nickel ! comme d'habitude, livraison en avance, conforme à mes attentes
Αυτό το Air Presto αναβαθμίζει ένα δημοφιλές μοντέλο για τρέξιμο με μοντέρνες επιλογές εξατομίκευσης. Βάλε λίγο χρώμα στην εσωτερική επένδυση και στο εμβληματικό κέλυφος και μετά απογείωσε το σχέδιό σου προσθέτοντας κηλίδες (και ακόμα περισσότερο χρώμα) στην αντικραδασμική προστασία της ενδιάμεσης σόλας. Τέλος, ολοκλήρωσε τη δημιουργία σου με ένα σύντομο προσωπικό μήνυμα στη φτέρνα. Ήρθε η ώρα να ανανεώσεις το στιλ σου.
Nike Air Presto By You
Αυτό το Air Presto αναβαθμίζει ένα δημοφιλές μοντέλο για τρέξιμο με μοντέρνες επιλογές εξατομίκευσης. Βάλε λίγο χρώμα στην εσωτερική επένδυση και στο εμβληματικό κέλυφος και μετά απογείωσε το σχέδιό σου προσθέτοντας κηλίδες (και ακόμα περισσότερο χρώμα) στην αντικραδασμική προστασία της ενδιάμεσης σόλας. Τέλος, ολοκλήρωσε τη δημιουργία σου με ένα σύντομο προσωπικό μήνυμα στη φτέρνα. Ήρθε η ώρα να ανανεώσεις το στιλ σου.
Διάλεξε χρώμα για την εσωτερική επένδυση και την επικάλυψη στο εμβληματικό κέλυφος. Μπορείς να προσθέσεις ένα χρώμα που δημιουργεί αντίθεση στην περιοχή των δαχτύλων, στα κορδόνια και στο λογότυπο Swoosh ή να διατηρήσεις το κλασικό στιλ με παρόμοιες αποχρώσεις.
Δώσε ξεχωριστή εμφάνιση στην ενδιάμεση σόλα με χρώμα, κηλίδες ή και τα δύο. Αν θέλεις πραγματικά να εντυπωσιάσεις με το στιλ σου, μπορείς να προσθέσεις ένα έντονο χρώμα και στη σόλα.
Πρόσθεσε ένα σύντομο μήνυμα στη φτέρνα χρησιμοποιώντας αριθμούς, γράμματα ή σύμβολα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.7 αστέρια
Parfait
MaximeP671744480
Nickel ! comme d'habitude, livraison en avance, conforme à mes attentes
My creation
Renatta581575730
I love this. My 1st time creating my presto nike. Down to the shoe box. Thank you.
Best Shoes ever !
Johnson452616317
Nike have done there thing with these trainers!
Nike Air Presto By You
Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.