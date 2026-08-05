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Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια Nike Air Presto By You - Πολύχρωμο/Πολύχρωμο

Nike Air Presto By You

Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια

149,99 €
Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια Nike Air Presto By You - Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια Nike Air Presto By You - Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Αυτό το Air Presto αναβαθμίζει ένα δημοφιλές μοντέλο για τρέξιμο με μοντέρνες επιλογές εξατομίκευσης. Βάλε λίγο χρώμα στην εσωτερική επένδυση και στο εμβληματικό κέλυφος και μετά απογείωσε το σχέδιό σου προσθέτοντας κηλίδες (και ακόμα περισσότερο χρώμα) στην αντικραδασμική προστασία της ενδιάμεσης σόλας. Τέλος, ολοκλήρωσε τη δημιουργία σου με ένα σύντομο προσωπικό μήνυμα στη φτέρνα. Ήρθε η ώρα να ανανεώσεις το στιλ σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
  • Στυλ: 846438-997

Nike Air Presto By You

149,99 €

Αυτό το Air Presto αναβαθμίζει ένα δημοφιλές μοντέλο για τρέξιμο με μοντέρνες επιλογές εξατομίκευσης. Βάλε λίγο χρώμα στην εσωτερική επένδυση και στο εμβληματικό κέλυφος και μετά απογείωσε το σχέδιό σου προσθέτοντας κηλίδες (και ακόμα περισσότερο χρώμα) στην αντικραδασμική προστασία της ενδιάμεσης σόλας. Τέλος, ολοκλήρωσε τη δημιουργία σου με ένα σύντομο προσωπικό μήνυμα στη φτέρνα. Ήρθε η ώρα να ανανεώσεις το στιλ σου.

Διάλεξε χρώμα για το επάνω μέρος

Διάλεξε χρώμα για την εσωτερική επένδυση και την επικάλυψη στο εμβληματικό κέλυφος. Μπορείς να προσθέσεις ένα χρώμα που δημιουργεί αντίθεση στην περιοχή των δαχτύλων, στα κορδόνια και στο λογότυπο Swoosh ή να διατηρήσεις το κλασικό στιλ με παρόμοιες αποχρώσεις.

Προσάρμοσε τις λεπτομέρειες

Δώσε ξεχωριστή εμφάνιση στην ενδιάμεση σόλα με χρώμα, κηλίδες ή και τα δύο. Αν θέλεις πραγματικά να εντυπωσιάσεις με το στιλ σου, μπορείς να προσθέσεις ένα έντονο χρώμα και στη σόλα.

Βάλε τη σφραγίδα σου

Πρόσθεσε ένα σύντομο μήνυμα στη φτέρνα χρησιμοποιώντας αριθμούς, γράμματα ή σύμβολα.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

  • Το κέλυφος στο μέσο του πέλματος προσφέρει αίσθηση στήριξης.
  • Η εσωτερική επένδυση εξασφαλίζει σφιχτή, άνετη εφαρμογή.
  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
  • Στυλ: 846438-997

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (65)

4.7 αστέρια

  • Parfait

    MaximeP671744480

    Nickel ! comme d'habitude, livraison en avance, conforme à mes attentes

  • My creation

    Renatta581575730

    I love this. My 1st time creating my presto nike. Down to the shoe box. Thank you.

  • Best Shoes ever !

    Johnson452616317

    Nike have done there thing with these trainers!

Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια Nike Air Presto By You

Nike Air Presto By You

149,99 €

Περισσότερες πληροφορίες

    Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.

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