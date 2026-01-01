Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 1 By You

Nike Air Max 1 By You

169,99 €

Το Nike Air Max 1 By You είναι η ανανεωμένη εκδοχή του θρυλικού sneaker που κυριαρχεί από το '87. Η σχεδίαση σε στρώσεις είναι ο τέλειος καμβάς για να πειραματιστείς με τους αγαπημένους σου χρωματικούς συνδυασμούς. Έχοντας στη διάθεσή σου μεγάλη ποικιλία επιλογών για την εξωτερική σόλα, αλλά και τη δυνατότητα να προσθέσεις εξατομικευμένα μηνύματα, θα μπορέσεις να κάνεις τους συνδυασμούς που θέλεις για να δημιουργήσεις ένα μοντέλο που θα σε εκφράζει απόλυτα.

Διάλεξε βάση

Στις επιλογές για την εξωτερική σόλα από καουτσούκ περιλαμβάνονται μονόχρωμο, φυσικό και ημιδιαφανές καουτσούκ, ώστε να μπορείς να επιλέξεις αν οι σόλες σου θα συνδυάζονται με τα υπόλοιπα στοιχεία ή θα ξεχωρίζουν.

Βάλε χρώμα

Κάνε το επάνω μέρος να ξεχωρίζει με χρώματα που έρχονται σε αντίθεση ή δημιούργησε κάτι διακριτικό με πιο ουδέτερους τόνους.

Βάλε τη σφραγίδα σου

Διατήρησε το αρχικό λογότυπο "AIR" στη λαβή πίσω ή πρόσθεσε το δικό σου προσαρμοσμένο μήνυμα με έως και τρεις χαρακτήρες.