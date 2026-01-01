Εξατομικευμένα ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 Low By You

Nike Air Force 1 Low By You

149,99 €

Αυτό το AF1 δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες. Εξατομίκευσε την ετικέτα, τα κορδόνια και τα διακοσμητικά κορδονιών, και μην ξεχάσεις να αφήσεις το στίγμα σου με ένα προσωπικό κείμενο στη λαβή πίσω. Χάρη στις οκτώ χρωματικές επιλογές, όπως και τις πρόσθετες επιλογές από ημιδιαφανές και φυσικό καουτσούκ για τη σόλα, το σχέδιο αναμένεται να είναι μοναδικό, όπως ακριβώς και εσύ.

Πώς θα ξεκινήσεις;

Ξεκίνα με το δερμάτινο επάνω μέρος και έπειτα διάλεξε ανάμεσα στο κλασικό, το ημιδιαφανές και το φυσικό καουτσούκ για την ενδιάμεση και την εξωτερική σόλα.

Βάλε χρώμα

Πρόσθεσε λιτές ουδέτερες αποχρώσεις, πολυτελή μεταλλιζέ, κλασικά αθλητικά χρώματα ή όλα τα παραπάνω. Τι θα δημιουργήσεις;

Ανάδειξε την προσωπικότητά σου

Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με έως τρεις χαρακτήρες στη λαβή πίσω. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.