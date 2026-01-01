Διάτρητη τσάντα Tote Jordan (30,5 L)

Μετάφερε τα πράγματά σου σαν επαγγελματίας παίκτης, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εμφάνισή σου με αυτήν την κομψή τσάντα tote, η οποία είναι κατασκευασμένη από διάτρητο συνθετικό δέρμα, ενισχυμένο για ανθεκτικότητα και με κεντητό λογότυπο. Η κύρια θήκη είναι αρκετά ευρύχωρη για τις βόλτες στα μαγαζιά, τις καθημερινές μετακινήσεις σου ή μια διήμερη εκδρομή. Η εσωτερική τσέπη σε βοηθά να μεταφέρεις με ασφάλεια μικρότερα αντικείμενα που θέλεις να βρίσκεις γρήγορα και εύκολα, ενώ τα λουράκια ώμου είναι αρκετά μακριά για να τη φοράς στον ώμο και να έχεις ελεύθερα τα χέρια σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: IR8412-010