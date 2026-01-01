Γυναικεία παπούτσια Nike Air Max DN8 By You

Nike Air Max DN8 By You
Γυναικεία παπούτσια
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Μεγαλύτερη μονάδα Air, λιγότερος όγκος. Το Dn8 με δυνατότητα εξατομίκευσης είναι ένα κομψό μοντέλο χαμηλού προφίλ με σύστημα Dynamic Air στην πιο συμπυκνωμένη μορφή του, με τη δική σου προσωπική πινελιά. Χάρη στην ενισχυμένη κατασκευή με οκτώ θαλάμους Air υπό πίεση απολαμβάνεις αίσθηση υψηλής απόκρισης σε κάθε βήμα. Γνώρισε μια ασύλληπτη εμπειρία κίνησης.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: IQ8017-900
Nike Air Max DN8 By You
Μεγαλύτερη μονάδα Air, λιγότερος όγκος. Το Dn8 με δυνατότητα εξατομίκευσης είναι ένα κομψό μοντέλο χαμηλού προφίλ με σύστημα Dynamic Air στην πιο συμπυκνωμένη μορφή του, με τη δική σου προσωπική πινελιά. Χάρη στην ενισχυμένη κατασκευή με οκτώ θαλάμους Air υπό πίεση απολαμβάνεις αίσθηση υψηλής απόκρισης σε κάθε βήμα. Γνώρισε μια ασύλληπτη εμπειρία κίνησης.
Πώς θα ξεκινήσεις;
Με το επάνω μέρος από δέρμα και ύφασμα. Διάλεξε από μια σειρά χρωμάτων και προσάρμοσε στα μέτρα σου τα λογότυπα Swoosh, τα κορδόνια, το κλιπ φτέρνας και πολλά άλλα.
Βάλε χρώμα
Πρόσθεσε λιτές ουδέτερες αποχρώσεις, πολυτελή μεταλλιζέ, κλασικά αθλητικά χρώματα ή όλα τα παραπάνω. Τι θα δημιουργήσεις;
Ανάδειξε την προσωπικότητά σου
Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με έως τρεις χαρακτήρες στη λαβή πίσω. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Το σύστημα Dynamic Air μετατοπίζει τη ροή του αέρα μέσα σε κάθε σετ θαλάμων ως απόκριση στη συμπίεση, για εξατομικευμένη εμπειρία αντικραδασμικής προστασίας.
- Ο μαλακός αφρός είναι τοποθετημένος στο πέλμα για μεγαλύτερη άνεση.
- Το διαμορφωμένο επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από ανάλαφρο διχτυωτό υλικό στο επάνω τμήμα, ενώ τα ανοίγματα στα πλάγια αποκαλύπτουν διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
- Το πλαστικό κλιπ φτέρνας κρατά το πόδι σταθερό για μεγαλύτερη συγκράτηση.
- Η επιπλέον στρώση στο άκρο των δαχτύλων προσθέτει ανθεκτικότητα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: IQ8017-900
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Nike Air Max DN8 By You
Περισσότερες πληροφορίες
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