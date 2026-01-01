Γυναικεία παπούτσια Nike Air Max DN8 By You

Nike Air Max DN8 By You

209,99 €

Μεγαλύτερη μονάδα Air, λιγότερος όγκος. Το Dn8 με δυνατότητα εξατομίκευσης είναι ένα κομψό μοντέλο χαμηλού προφίλ με σύστημα Dynamic Air στην πιο συμπυκνωμένη μορφή του, με τη δική σου προσωπική πινελιά. Χάρη στην ενισχυμένη κατασκευή με οκτώ θαλάμους Air υπό πίεση απολαμβάνεις αίσθηση υψηλής απόκρισης σε κάθε βήμα. Γνώρισε μια ασύλληπτη εμπειρία κίνησης.

Πώς θα ξεκινήσεις;

Με το επάνω μέρος από δέρμα και ύφασμα. Διάλεξε από μια σειρά χρωμάτων και προσάρμοσε στα μέτρα σου τα λογότυπα Swoosh, τα κορδόνια, το κλιπ φτέρνας και πολλά άλλα.

Βάλε χρώμα

Πρόσθεσε λιτές ουδέτερες αποχρώσεις, πολυτελή μεταλλιζέ, κλασικά αθλητικά χρώματα ή όλα τα παραπάνω. Τι θα δημιουργήσεις;

Ανάδειξε την προσωπικότητά σου

Τα αρχικά σου; Ένα ψευδώνυμο; Ή κάτι άλλο που σε χαρακτηρίζει. Δώσε το προσωπικό σου στίγμα με έως τρεις χαρακτήρες στη λαβή πίσω. Επίσης, το όνομά σου αναγράφεται στο κουτί.