Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG Pegasus Trail By You

ACG Pegasus Trail By You
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Τρέξε στις γραφικές διαδρομές σου με την άνεση της αντικραδασμικής προστασίας και εξατομικευμένα χρώματα. Γι' αυτό υπάρχει το ACG Pegasus Trail By You. Αυτό το παπούτσι είναι φτιαγμένο για τον ανώμαλο δρόμο με την υψηλή απόκριση που γνωρίζεις από τον δρόμο της πόλης – πλέον με δυνατότητα εξατομίκευσης για να αναδείξεις τη δημιουργικότητά σου. Φροντίσαμε να έχει το κράτημα που χρειάζεσαι για πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος. Η εφαρμογή του; Το μεγαλύτερο πλάτος στο μπροστινό μέρος δίνει στα δάχτυλα των ποδιών σου περισσότερο χώρο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: IQ8040-900
- Χώρα/περιοχή προέλευσης: Κίνα
ACG Pegasus Trail By You
Τρέξε στις γραφικές διαδρομές σου με την άνεση της αντικραδασμικής προστασίας και σταθερή πρόσφυση.
Τρέξε στις γραφικές διαδρομές σου με την άνεση της αντικραδασμικής προστασίας και εξατομικευμένα χρώματα. Γι' αυτό υπάρχει το ACG Pegasus Trail By You. Αυτό το παπούτσι είναι φτιαγμένο για τον ανώμαλο δρόμο με την υψηλή απόκριση που γνωρίζεις από τον δρόμο της πόλης – πλέον με δυνατότητα εξατομίκευσης για να αναδείξεις τη δημιουργικότητά σου. Φροντίσαμε να έχει το κράτημα που χρειάζεσαι για πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος. Η εφαρμογή του; Το μεγαλύτερο πλάτος στο μπροστινό μέρος δίνει στα δάχτυλα των ποδιών σου περισσότερο χώρο.
Επάνω μέρος με ειδική διχτυωτή ύφανση
Δοκιμασμένο και αξιόπιστο, το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από ανάλαφρο, ειδικό διχτυωτό υλικό που συνδυάζει ανθεκτικότητα και κυκλοφορία αέρα. Με μια ποικιλία από χρωματικές επιλογές για την επικάλυψη, η δημιουργικότητά σου δεν γνωρίζει όρια.
Ενδιάμεση σόλα από αφρό ReactX
Αυτή η έκδοση του Peg Trail έχει περισσότερο αφρό ReactX από πριν. Η αυξημένη διαβάθμιση ύψους παρέχει επιστροφή ενέργειας με αίσθηση υψηλής απόκρισης και σταθερότητας.
Εξωτερική σόλα υψηλής πρόσφυσης
Διάσχισε τα δύσβατα και βρεγμένα μονοπάτια με άνεση: Αυτή η γενιά του All Terrain Compound (ATC) της Nike σού προσφέρει περισσότερη πρόσφυση από τις προηγούμενες εκδόσεις. Επιπλέον, με τις πολλές χρωματικές επιλογές μπορείς να επιλέξεις την παλέτα που θες.
Ανασχεδιασμένη περιοχή δαχτύλων
Είτε τρέχεις σε ανηφόρα είτε σε κατηφόρα, προσθέσαμε επιπλέον χώρο στην περιοχή των δαχτύλων και στο μπροστινό μέρος για άνεση σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Η φαρδύτερη σχεδίαση εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα σε δύσβατο έδαφος.
Βάλε τη σφραγίδα σου
Τα αρχικά σου; Ένα παρατσούκλι; Ο στόχος του ατομικού σου ρεκόρ; Βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει στη γλώσσα κάθε παπουτσιού.
Λεπτομέρειες Nike By You
- Βάρος: περίπου 247 g (γυναικείο μέγεθος 39)
- Διαφορά ύψους μεταξύ φτέρνας-δαχτύλων: 8 mm
- Τα μέλη μας είναι μοναδικά, όπως και τα παπούτσια τους. Κάθε ζευγάρι έχει φτιαχτεί στο χέρι με μεγάλη χαρά. Η αναμονή για τα καλά πράγματα αξίζει τον κόπο.
- Χρησιμοποίησε το εργαλείο δημιουργίας 3D για να παρακολουθήσεις τη δημιουργία σου να ζωντανεύει καθώς πειραματίζεσαι με κάθε είδος σχεδιαστικών επιλογών.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο
- Στυλ: IQ8040-900
- Χώρα/περιοχή προέλευσης: Κίνα
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν ACG Pegasus Trail By You.
ACG Pegasus Trail By You
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το προϊόν είναι εξατομικευμένο. Οι παραγγελίες εξατομικευμένων προϊόντων δεν μπορούν να ακυρωθούν μετά το πέρας 15 λεπτών και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό.