Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG Pegasus Trail By You

ACG Pegasus Trail By You

179,99 €

Τρέξε στις γραφικές διαδρομές σου με την άνεση της αντικραδασμικής προστασίας και σταθερή πρόσφυση.

Τρέξε στις γραφικές διαδρομές σου με την άνεση της αντικραδασμικής προστασίας και εξατομικευμένα χρώματα. Γι' αυτό υπάρχει το ACG Pegasus Trail By You. Αυτό το παπούτσι είναι φτιαγμένο για τον ανώμαλο δρόμο με την υψηλή απόκριση που γνωρίζεις από τον δρόμο της πόλης – πλέον με δυνατότητα εξατομίκευσης για να αναδείξεις τη δημιουργικότητά σου. Φροντίσαμε να έχει το κράτημα που χρειάζεσαι για πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος. Η εφαρμογή του; Το μεγαλύτερο πλάτος στο μπροστινό μέρος δίνει στα δάχτυλα των ποδιών σου περισσότερο χώρο.

Επάνω μέρος με ειδική διχτυωτή ύφανση Δοκιμασμένο και αξιόπιστο, το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από ανάλαφρο, ειδικό διχτυωτό υλικό που συνδυάζει ανθεκτικότητα και κυκλοφορία αέρα. Με μια ποικιλία από χρωματικές επιλογές για την επικάλυψη, η δημιουργικότητά σου δεν γνωρίζει όρια. Ενδιάμεση σόλα από αφρό ReactX Αυτή η έκδοση του Peg Trail έχει περισσότερο αφρό ReactX από πριν. Η αυξημένη διαβάθμιση ύψους παρέχει επιστροφή ενέργειας με αίσθηση υψηλής απόκρισης και σταθερότητας. Εξωτερική σόλα υψηλής πρόσφυσης Διάσχισε τα δύσβατα και βρεγμένα μονοπάτια με άνεση: Αυτή η γενιά του All Terrain Compound (ATC) της Nike σού προσφέρει περισσότερη πρόσφυση από τις προηγούμενες εκδόσεις. Επιπλέον, με τις πολλές χρωματικές επιλογές μπορείς να επιλέξεις την παλέτα που θες. Ανασχεδιασμένη περιοχή δαχτύλων Είτε τρέχεις σε ανηφόρα είτε σε κατηφόρα, προσθέσαμε επιπλέον χώρο στην περιοχή των δαχτύλων και στο μπροστινό μέρος για άνεση σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Η φαρδύτερη σχεδίαση εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα σε δύσβατο έδαφος. Βάλε τη σφραγίδα σου Τα αρχικά σου; Ένα παρατσούκλι; Ο στόχος του ατομικού σου ρεκόρ; Βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει στη γλώσσα κάθε παπουτσιού.