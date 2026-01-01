Γυναικείο tank top Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG "Chamo Camo"

Ανακυκλωμένα υλικά
ACG "Chamo Camo"
Γυναικείο tank top Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Σχεδιασμένο για ζεστές μέρες και μεγάλες διαδρομές, αυτό το αμάνικο έχει ελάχιστες ραφές για μείωση των ερεθισμών. Το ανάλαφρο και ελαστικό ύφασμα έχει απαλή υφή και στεγνώνει γρήγορα για άνετη εφαρμογή στην αφόρητη ζέστη.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sequoia/Summit White
- Στυλ: IQ9737-355
ACG "Chamo Camo"
Σχεδιασμένο για ζεστές μέρες και μεγάλες διαδρομές, αυτό το αμάνικο έχει ελάχιστες ραφές για μείωση των ερεθισμών. Το ανάλαφρο και ελαστικό ύφασμα έχει απαλή υφή και στεγνώνει γρήγορα για άνετη εφαρμογή στην αφόρητη ζέστη.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Η πολύ εφαρμοστή γραμμή διευκολύνει τους συνδυασμούς με άλλα ρούχα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 87% πολυέστερ/13% σπάντεξ
- Ανακλαστικά σχεδιαστικά στοιχεία
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sequoia/Summit White
- Στυλ: IQ9737-355
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
- Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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ACG "Chamo Camo"