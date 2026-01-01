Γυναικείο tank top Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG "Chamo Camo"

Σχεδιασμένο για ζεστές μέρες και μεγάλες διαδρομές, αυτό το αμάνικο έχει ελάχιστες ραφές για μείωση των ερεθισμών. Το ανάλαφρο και ελαστικό ύφασμα έχει απαλή υφή και στεγνώνει γρήγορα για άνετη εφαρμογή στην αφόρητη ζέστη.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Sequoia/Summit White

Στυλ: IQ9737-355