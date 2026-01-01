Γυναικείο tank top Air Jordan

Φόρεσε κάτι εξαιρετικά απαλό και εντελώς απροσδόκητο. Η δεξιοτεχνία συνδυάζεται με το DNA της Jordan σε αυτό το χνουδωτό tank top που είναι εμπνευσμένο από τα πουλόβερ, για προσεγμένο καθημερινό στιλ που μπορείς να φοράς σε κάθε περίσταση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Μαύρο

Στυλ: HQ9171-010