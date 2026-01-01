Γυναικείο tank top Air Jordan

Ανακυκλωμένα υλικά
Air Jordan
Γυναικείο tank top
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένες ίνες
Φόρεσε κάτι εξαιρετικά απαλό και εντελώς απροσδόκητο. Η δεξιοτεχνία συνδυάζεται με το DNA της Jordan σε αυτό το χνουδωτό tank top που είναι εμπνευσμένο από τα πουλόβερ, για προσεγμένο καθημερινό στιλ που μπορείς να φοράς σε κάθε περίσταση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Μαύρο
- Στυλ: HQ9171-010
Air Jordan
Φόρεσε κάτι εξαιρετικά απαλό και εντελώς απροσδόκητο. Η δεξιοτεχνία συνδυάζεται με το DNA της Jordan σε αυτό το χνουδωτό tank top που είναι εμπνευσμένο από τα πουλόβερ, για προσεγμένο καθημερινό στιλ που μπορείς να φοράς σε κάθε περίσταση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 53% νάιλον / 34% ρεγιόν / 12% πολυέστερ / 1% σπάντεξ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Μαύρο
- Στυλ: HQ9171-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,73 m
- Στενή εφαρμογή: σφιχτή, εφαρμοστή επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan