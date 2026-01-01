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Γυναικείο tank top Air Jordan - Μαύρο/Dark Smoke Grey/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Air Jordan

Γυναικείο tank top

99,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένες ίνες

Φόρεσε κάτι εξαιρετικά απαλό και εντελώς απροσδόκητο. Η δεξιοτεχνία συνδυάζεται με το DNA της Jordan σε αυτό το χνουδωτό tank top που είναι εμπνευσμένο από τα πουλόβερ, για προσεγμένο καθημερινό στιλ που μπορείς να φοράς σε κάθε περίσταση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Μαύρο
  • Στυλ: HQ9171-010

Air Jordan

99,99 €

Φόρεσε κάτι εξαιρετικά απαλό και εντελώς απροσδόκητο. Η δεξιοτεχνία συνδυάζεται με το DNA της Jordan σε αυτό το χνουδωτό tank top που είναι εμπνευσμένο από τα πουλόβερ, για προσεγμένο καθημερινό στιλ που μπορείς να φοράς σε κάθε περίσταση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 53% νάιλον / 34% ρεγιόν / 12% πολυέστερ / 1% σπάντεξ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Μαύρο
  • Στυλ: HQ9171-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,73 m
    • Στενή εφαρμογή: σφιχτή, εφαρμοστή επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Γυναικείο tank top Air Jordan

    Air Jordan

    99,99 €

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