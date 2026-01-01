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Γυναικείο tank top τένις Dri-FIT Nike Advantage - Light Lemon Twist/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Advantage

Γυναικείο tank top τένις Dri-FIT

Έκπτωση 30
Light Lemon Twist/Μαύρο
Λευκό/Μαύρο
Peony/Λευκό
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 50% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Φτιαγμένη από ελαστικό ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα, αυτή η εφαρμοστή μπλούζα δίνει ρετρό στιλ με μοντέρνα τεχνολογία για να σου προσφέρει στεγνή αίσθηση και να σου επιτρέπει να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι. Το σμιλεμένο σχέδιο αθλητικής πλάτης προσφέρει κάλυψη χωρίς να περιορίζει τις κινήσεις σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Lemon Twist/Μαύρο
  • Στυλ: II3606-736

Nike Advantage

Έκπτωση 30

Φτιαγμένη από ελαστικό ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα, αυτή η εφαρμοστή μπλούζα δίνει ρετρό στιλ με μοντέρνα τεχνολογία για να σου προσφέρει στεγνή αίσθηση και να σου επιτρέπει να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι. Το σμιλεμένο σχέδιο αθλητικής πλάτης προσφέρει κάλυψη χωρίς να περιορίζει τις κινήσεις σου.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Το απαλό ύφασμα σε ριμπ ύφανση έχει άριστη ελαστικότητα για κορυφαίες επιδόσεις.
  • Το μήκος διευκολύνει να φοράς αυτό το κομμάτι από μέσα, ενώ παρέχει κάλυψη στα σερβίς.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο NikeCourt από σιλικόνη
  • 71% πολυέστερ / 29% σπάντεξ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Lemon Twist/Μαύρο
  • Στυλ: II3606-736

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

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    Γυναικείο tank top τένις Dri-FIT Nike Advantage

    Nike Advantage

    Έκπτωση 30

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