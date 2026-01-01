Γυναικείο tank top τένις Dri-FIT Nike Advantage

Φτιαγμένη από ελαστικό ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα, αυτή η εφαρμοστή μπλούζα δίνει ρετρό στιλ με μοντέρνα τεχνολογία για να σου προσφέρει στεγνή αίσθηση και να σου επιτρέπει να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι. Το σμιλεμένο σχέδιο αθλητικής πλάτης προσφέρει κάλυψη χωρίς να περιορίζει τις κινήσεις σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Lemon Twist/Μαύρο

Στυλ: II3606-736