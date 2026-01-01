Γυναικείο T-Shirt ACG

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ACG
Γυναικείο T-Shirt
54,99 €
Αυτό το T-Shirt είναι σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους και διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για αερισμό. Το βαρύ ύφασμα είναι ανθεκτικό και η ευρύχωρη εφαρμογή εξασφαλίζει ντραπέ εμφάνιση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IO1577-010
ACG
54,99 €
Αυτό το T-Shirt είναι σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους και διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για αερισμό. Το βαρύ ύφασμα είναι ανθεκτικό και η ευρύχωρη εφαρμογή εξασφαλίζει ντραπέ εμφάνιση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ραμμένη ετικέτα ACG
- 63% πολυέστερ / 37% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IO1577-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,75 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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ACG
54,99 €