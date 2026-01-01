Γυναικείο T-Shirt ACG

Αυτό το T-Shirt είναι σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους και διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για αερισμό. Το βαρύ ύφασμα είναι ανθεκτικό και η ευρύχωρη εφαρμογή εξασφαλίζει ντραπέ εμφάνιση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: IO1577-010