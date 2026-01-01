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Γυναικείο T-Shirt ACG - Μαύρο

ACG

Γυναικείο T-Shirt

54,99 €
Μαύρο
Light Orewood Brown
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το T-Shirt είναι σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους και διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για αερισμό. Το βαρύ ύφασμα είναι ανθεκτικό και η ευρύχωρη εφαρμογή εξασφαλίζει ντραπέ εμφάνιση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IO1577-010

ACG

54,99 €

Αυτό το T-Shirt είναι σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους και διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για αερισμό. Το βαρύ ύφασμα είναι ανθεκτικό και η ευρύχωρη εφαρμογή εξασφαλίζει ντραπέ εμφάνιση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ραμμένη ετικέτα ACG
  • 63% πολυέστερ / 37% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IO1577-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,75 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Γυναικείο T-Shirt ACG

    ACG

    54,99 €

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