Γυναικείο crop tank top για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift
Γυναικείο crop tank top Dri-FIT ADV για τρέξιμο
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Αυτό το υφαντό tank top, ανανεωμένο με νέα σχέδια και ένα μήνυμα για τον αντίπαλό σου, είναι έτοιμο για τον αγώνα. Είναι ανάλαφρο και αεριζόμενο με προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για να απολαμβάνεις δροσερή αίσθηση, καθώς αφήνεις πίσω σου τους ανταγωνιστές σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Στυλ: IF3649-570
Nike AeroSwift
Αυτό το υφαντό tank top, ανανεωμένο με νέα σχέδια και ένα μήνυμα για τον αντίπαλό σου, είναι έτοιμο για τον αγώνα. Είναι ανάλαφρο και αεριζόμενο με προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για να απολαμβάνεις δροσερή αίσθηση, καθώς αφήνεις πίσω σου τους ανταγωνιστές σου.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή.
- Τα πλαϊνά ανοίγματα και τα διάτρητα τμήματα μπροστά και πίσω εξασφαλίζουν ροή αέρα σε περιοχές με υψηλή εφίδρωση.
- Οι συγκολλητές ραφές στη λαιμόκοψη και τη μανικόκοψη χαρίζουν απαλή, άνετη αίσθηση και κίνηση χωρίς περιορισμούς.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σχέδιο "Too Fast To Follow" πίσω
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Στυλ: IF3649-570
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,70 m
- Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike AeroSwift.
Nike AeroSwift