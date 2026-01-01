Γυναικείο crop tank top για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Αυτό το υφαντό tank top, ανανεωμένο με νέα σχέδια και ένα μήνυμα για τον αντίπαλό σου, είναι έτοιμο για τον αγώνα. Είναι ανάλαφρο και αεριζόμενο με προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για να απολαμβάνεις δροσερή αίσθηση, καθώς αφήνεις πίσω σου τους ανταγωνιστές σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava

Στυλ: IF3649-570