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Γυναικείο crop tank top για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift - Off White/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike AeroSwift

Γυναικείο crop tank top Dri-FIT ADV για τρέξιμο

84,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Αυτό το αμάνικο μπλουζάκι έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη νίκη και εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση καθώς διασχίζεις τη γραμμή του τερματισμού. Απομακρύνει τον ιδρώτα, είναι αεριζόμενο και διαθέτει στάμπα εμπνευσμένη από την εκθαμβωτική λάμψη ενός διαμαντένιου τροπαίου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Μαύρο
  • Στυλ: IF3647-101

Nike AeroSwift

84,99 €

Αυτό το αμάνικο μπλουζάκι έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη νίκη και εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση καθώς διασχίζεις τη γραμμή του τερματισμού. Απομακρύνει τον ιδρώτα, είναι αεριζόμενο και διαθέτει στάμπα εμπνευσμένη από την εκθαμβωτική λάμψη ενός διαμαντένιου τροπαίου.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή.
  • Το ανάλαφρο, υφαντό ύφασμα έχει διάτρητα τμήματα για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα στα σημεία με τη μεγαλύτερη εφίδρωση.
  • Οι συγκολλητές ραφές στη λαιμόκοψη και τη μανικόκοψη χαρίζουν απαλή, άνετη αίσθηση και κίνηση χωρίς περιορισμούς.
  • Πλαϊνά ανοίγματα για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Μαύρο
  • Στυλ: IF3647-101

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,75 m
    • Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

1 αστέρι

  • fattyrunner85

    I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute

Γυναικείο crop tank top για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Nike AeroSwift

84,99 €

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