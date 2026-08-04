Γυναικείο crop tank top για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Αυτό το αμάνικο μπλουζάκι έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη νίκη και εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση καθώς διασχίζεις τη γραμμή του τερματισμού. Απομακρύνει τον ιδρώτα, είναι αεριζόμενο και διαθέτει στάμπα εμπνευσμένη από την εκθαμβωτική λάμψη ενός διαμαντένιου τροπαίου.
Nike AeroSwift
Αυτό το αμάνικο μπλουζάκι έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη νίκη και εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση καθώς διασχίζεις τη γραμμή του τερματισμού. Απομακρύνει τον ιδρώτα, είναι αεριζόμενο και διαθέτει στάμπα εμπνευσμένη από την εκθαμβωτική λάμψη ενός διαμαντένιου τροπαίου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
1 αστέρι
fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Nike AeroSwift