Γυναικείο φούτερ με crew λαιμόκοψη ACG "Tuff Fleece"

Υπάρχει ψύχρα στον αέρα; Κάνε συνδυασμούς με το ανάλαφρο Tuff Fleece. Φτιαγμένο από βαρύ French Terry φλις, αυτό το φούτερ έχει μαλακή υφή και σταθερή αίσθηση. Προσθέσαμε την τεχνολογία Dri-FIT για τις μέρες που χρειάζεσαι μια στρώση αεριζόμενης ζεστασιάς.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey/Λευκό

Στυλ: IU8168-070