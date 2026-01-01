Γυναικείο φούτερ με crew λαιμόκοψη ACG "Tuff Fleece"

Ανακυκλωμένα υλικά
ACG "Tuff Fleece"
Γυναικείο φούτερ με crew λαιμόκοψη
Υπάρχει ψύχρα στον αέρα; Κάνε συνδυασμούς με το ανάλαφρο Tuff Fleece. Φτιαγμένο από βαρύ French Terry φλις, αυτό το φούτερ έχει μαλακή υφή και σταθερή αίσθηση. Προσθέσαμε την τεχνολογία Dri-FIT για τις μέρες που χρειάζεσαι μια στρώση αεριζόμενης ζεστασιάς.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey/Λευκό
- Στυλ: IU8168-070
ACG "Tuff Fleece"
Υπάρχει ψύχρα στον αέρα; Κάνε συνδυασμούς με το ανάλαφρο Tuff Fleece. Φτιαγμένο από βαρύ French Terry φλις, αυτό το φούτερ έχει μαλακή υφή και σταθερή αίσθηση. Προσθέσαμε την τεχνολογία Dri-FIT για τις μέρες που χρειάζεσαι μια στρώση αεριζόμενης ζεστασιάς.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Χάρη στην ευρύχωρη γραμμή στους ώμους και το σώμα, μπορείς να το φοράς εύκολα πάνω από μια βάση ένδυσης.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 75% βαμβάκι / 25% πολυέστερ
- Ριμπ ύφανση στον γιακά, στις μανσέτες και στο τελείωμα
- Θηλιά για κρέμασμα
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey/Λευκό
- Στυλ: IU8168-070
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,75 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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ACG "Tuff Fleece"